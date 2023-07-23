عاجل| "قرارات نص الليل".. تحذير مهم للمصريين اليوم

ناشدت الشركة القابضة لكهرباء مصر المواطنين بعدم استخدام المصاعد خلال التوقيت الذى حددته شركات توزيع الكهرباء لفصل التيار.

وقررت الشركة العمل بمواقيت الفصل الجديدة، اعتبارا من منتصف ليلة السبت، الموافق لـ22 يوليو.

وحددت الشركة القابضة لكهرباء مصر رأس الساعة لبدء فصل التيار مع مراعاة أن يتم ذلك بمدة زمنية لـ10 دقائق قبل رأس الساعة، و10 دقائق بعدها، على ألا تزيد مدة الانقطاع عن ساعة واحدة من وقت فصل التيار.

وتكرر الشركة القابضة لكهرباء مصر مناشدة المواطنين عدم استخدام المصاعد خلال الفتره المحددة للفصل.

وكانت الشركة القابضة لكهرباء مصر، أعلنت أنه سيتم تطبيق برنامج لتخفيف الاحمال بجميع شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية سيتم البدء فى تطبيقه بدأ من منتصف الليل اليوم لبدء فصل التيار مع مراعاة أن يتم البدء فى الفصل بمدة زمنية 10دقائق قبل رأس الساعة و10 دقائق بعدها وألا تزيد مدة الفصل عن ساعة واحدة من وقت فصل التيار.

وناشدت الشركة في بيان رسمي، المواطنين عدم استخدام المصاعد خلال التوقيت الذى حددته شركات توزيع الكهرباء لفصل التيار حال الحاجة إليه والمقرر العمل بتوقيتات الفصل الجديدة اعتبارا من منتصف الليلة الساعة 12 ليلا أمس السبت الموافق 22 يوليو.