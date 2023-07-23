عاجل| "طقس مرعب".. كواليس نارية بشأن درجات الحرارة "لا تصدق كم ستصل"

أخبار مصر
صورة تعبيرية عن ارتفاع
صورة تعبيرية عن ارتفاع درجات الحرارة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأحد، حيث يسود طقس حار رطب صباحا، شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وعلى سيناء وجنوب الصعيد وحار رطب على السواحل الشمالية.

وتوقعت هيئة الأرصاد، أن يسود  طقس معتدلا رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وعلى جنوب سيناء وعلى جنوب البلاد، وعلى السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشرقية.

وبحسب خبراء الأرصاد، يسود طقس مشمس على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وغائم جزئيا على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية، مشمس جنوب الصعيد، 

وتستعرض بوابة “الفجر” الإخبارية بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على مدن ومحافظات الجمهورية حسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية في التالي: 

درجات الحرارة

القاهرة: الصغرى 26 والعظمى 36

القاهرة: المحسوسة: 39

الإسكندرية: الصغرى 24 والعظمى 33

الاسكندرية: المحسوسة: 36

السويس: الصغرى 26 والعظمى 39

السويس: المحسوسة: 42

شرم الشيخ الصغرى 30 والعظمى 41

شرم الشيخ: المحسوسة: 44

الغردقة الصغرى 30 والعظمى 42

الغردقة: المحسوسة: 45

بنى سويف الصغرى 26 والعظمى 41

بنى سويف: المحسوسة: 43

المنيا: الصغرى 26 والعظمى 41

المنيا: المحسوسة: 43

سوهاج الصغرى  27 والعظمى 43

سوهاج: المحسوسة: 44

الأقصر الصغرى 29  والعظمى 44

الاقصر: المحسوسة: 45

أسوان: الصغرى 30 والعظمى 44

أسوان: المحسوسة:45

كاترين الصغرى 18 والعظمى 36

كاترين: المحسوسة: 39

هيئة الأرصاد الأرصاد الجوية أخبار مصر درجات الحرارة
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