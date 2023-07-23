سعر الذهب في محلات الصاغة اليوم الأحد 23 يوليو 2023

استقرار السعر

شهدت أسعار الذهب اليوم الأحد 23 يوليو 2023، استقرارًا ملحوظا في محلات الصاغة العاملة بالسوق المحلية دون سعر المصنعية، حيث تشغل أسعار الذهب، اهتمام المواطنين الراغبين في الشراء أو البيع وكذلك المقبلين على الزواج.



أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة

تحرص جريدة 'الفجر'، على تقديم خدمة لقرائها بنشر أسعار الذهب اليوم الأحد 23 يوليو 2023، والتي جاءت على النحو التالي، ويضاف إلى السعر المعلن، بين 60 و180 جنيهًا قيمة المصنعية والدمغة.

أسعار الذهب اليوم الأحد



استقر سعر الذهب في محلات الصاغة العاملة بالسوق المحلية، في مستهل التعاملات الصباحية اليوم الأحد 23-7-2023، في محلات الصاغة العاملة بالسوق المحلية دون سعر المصنعية، حيث سجل عيار «21» نحو 2165 جنيهًا، في حين سجل عيار «24» نحو 2474 جنيهًا، وسجل عيار «18» نحو 1855 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم الأحد في محلات الصاغة

سعر الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب عيار21 نحو 2165 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 24

سجل عيار 24 نحو 2474 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18

سجل عيار 18 نحو 1855 جنيهًا.

سعر الذهب عيار14

بلغت أسعار الذهب عيار 14 نحو 1443 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر الجنيه الذهب قبل احتساب مصنعية أو دمغة أو ضريبة إلى 17320 جنيها.

سعر أوقية الذهب

بلغ سعر أوقية الذهب 1962 دولارًا في البورصات العالمية.



سعر الذهب مع تثبيت سعر الفائدة

وكانت قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا الخميس الموافـــق 22 يونيو 2023 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 18.75%.

سعر مصنعية الذهب

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.