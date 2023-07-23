الجنيه يتمسك بمستويات هامة أمام الدولار بالسوق السوداء.. وتخوفات من تجاوزها

تلقي الجنيه في تعاملات اليوم بالسوق السوداء صدمه جديدة بالسوق السوادء إذا دفعت التخوفات من تراجع صادرات مصر منن الغاز الطبيعي بالاضافة إلى تاخر اتمام بيع برنامج الاصول، من احداث مزيد من الضغوط على الجنيه فب القوت التى توقعت فيه وكالة رويترز ان الجنيه سيواصل التراجع أمام الدولار خلال العاميين القادمين إذا إنه الاثار السلبية على الاقتصاد االتى أدت لانخفاض قيمته لم تعالج بعد.

تحذير من تجاوز مستويات 40 جنيه للدولار بالسوق السوداء:

وافتتح الدولار تعاملات اليوم على استقرار بالبنوك مواصلا استقراه للشهر الخامس على التوالي عند مستويات 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع، إلا أنه شهد تحركات طفيفه بالسوق السوداء مع توقعات بمواصلة انخفاض الجنيه خلال العامين القادمين ليتحرك من مستويات 38 جنيها إلى مستويات 39 جنيها.

وأكد عدد من خبراء السوق السوداء أن التخوفات تحوم الان حول قدرة الجنيه على التماسك حول مستويات 35 إلى 38 جنيه والتى بتجاوزه قد تؤدي إلى الوصل لمستويات 40 جنيه وقد ينخفض ادني من ذلك.

القطاع السياحي يدعم الجنيه :

وكان سعر الدولار بالسوق السوداء قد شهد تحركا كبيرا خلال الاسبوعين الماضيين بالسوق السوداء بعد اعلان رئيس الوزراء تأمين مصر احتياجتها من النقد الأجنبي بعد نجاح مستهدفاتها الأولية من بيع الاصول بجمع 1.9 مليار دولار.

ويري عدد من الخبراء، ان انتعاشة القطاع السياحي في الصيف ادي إلى دعم كبير للجنيه مقابل الدولار وهو ما ساعد على تثبيته خلال الشهور الماضية بالبنوك والسوق السوداء.

سعر الدولار يواصل الاستقرار بالبنوك رغم تخبط الشديد في السوق السوداء:

وفي القطاع المصرفي واصل البنك المركزي تثبيت سعر الدولار مقابل الجنيه حيث:

سعر الدولار الأمريكي في بنك بلوم مصر

الدولار اليوم.. حافظ سعر الدولار على مستواه أمام الجنيه المصري داخل بنك بلوم مصر في بداية التعاملات عند 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

الدولار اليوم.. جاء سعر الدولار أمام نظيره المصري بفروع بنك قناة السويس في بداية التعاملات الصباحية عند 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

الدولار اليوم.. أظهرت شاشات التداولات اللحظية داخل مصرف أبو ظبي الإسلامي وصول سعر الدولار إلى 30.90 جنيه للشراء، 30.95 للبيع

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

الدولار اليوم.. مستويات شراء وبيع سعر الدولارفي بنك الكويت الوطني في بداية التعاملات 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

الدولار اليوم.. سعر الدولار أمام الجنيه المصري داخل فروع المصرف العربي الدولي عند 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

الدولار اليوم.. البنك الحكومي “بنك مصر” سعر الدولار اليوم، أمام الجنيه المصري عند مستويات 30.75 جنيه للشراء، مقابل 30.85 للبيع.