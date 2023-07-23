سعر الدولار اليوم الأحد في البنوك ومكاتب الصرافة بالتزامن مع إجازة البنوك

استقرار السعر

استقر سعر الدولار اليوم الأحد 23 يوليو 2023، أمام الجنيه المصري، في ماكينات الصراف الآلي وفقا لأخر تحديثات صادرة على الموقع الرسمي للبنك المركزي، حيث يشغل سعر الدولار اليوم، اهتمام شريحة من المواطنين الراغبين في معرفة سعر الدولار اليوم، نظرا لارتباط سعر الدولار بالوضع الاقتصادي العالمي ككل وفيما يلي ننشر تقرير مفصول حول سعر الدولار اليوم والذي جاء على النحو التالي..

سعر الدولار اليوم الأحد في البنوك

سعر الدولار اليوم، تحرص جريدة ' الفجر' على تقديم خدمة لقرائها بنشر سعر الدولار اليوم في ماكينات الصرف الآلي، بالإضافة إلى سعر الدولار في السوق السوداء، تزامنا مع العطلة الرسمية للبنوك، بمناسبة ذكرى ثورة يوليو، وجاء سعر الدولار على النحو التالي..

دولار



سعر الدولار اليوم الأحد 23 يوليو 2023



استقر سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية، استقرارًا ملحوظًا مع بداية تعاملات اليوم الأحد 23-7-2023، وسجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 30.83 جنيه للشراء و30.94 جنيه للبيع.



سعر الدولار في البنك المركزي



سجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 30.83 جنيه للشراء و30.94 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر



سجل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع في بنوك مصر والأهلي المصري والتنمية الصناعية.

سعر الدولار في بنك قطر



سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك القطاع الخاص نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع في بنوك 'قطر الوطني الأهلي QNB،التجاري الدولي CIB،الإمارات دبي الوطني.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

الدولار



سجل سعر دولار أمام الجنيه نحو 30.9 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الاسلامي.

سعر الدولار في ميد بنك

سجل سعر دولار في البنوك عند 30.88 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع في ميد بنك.

حركة سعر الدولار فى السوق السوداء



سعر الدولار فى السوق السوداء، اليوم الأحد، انخفض سعر الدولار فى السوق السوداء، في مستهل التعاملات اليوم الأحد 23يوليو 2023،،فثبت سعر الدولار فى السوق السوداء اليوم عند 36 جنيهًا، بعد أن كان وصل سعر الدولار فى السوق السوداء اليومين الماضيين إلى نحو 38 جنيهًا، بعد أن كان يصل سعر الدولار في السوق السوداء الشهور الماضية، إلى 42 في السوق السوداء الموازية

الدولار فى السوق السوداء اليوم



سعر الدولار فى السوق السوداء، تراوح سعر الدولار فى السوق السوداء، اليوم ما بين 35 إلى 36 جنيهًا، بعدما كان يسجل سعر الدولار فى السوق السوداء الموازية نحو 42 جنيه على مدار الشهور الماضية، ولكن استقر سعر الدولار فى السوق السوداء، بعد تدخل الحكومة فى تحديد سعر الصرف.