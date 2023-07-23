رسميًا.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس في القاهرة والمحافظات عبر بوابة الفجر

رسميًا.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس في القاهرة والمحافظات عبر بوابة الفجر

تقارير وحوارات
بوابة الفجر

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس.. بدأ العد التنازلي لإعلان نتائج الثانوية العامة لعام 2023 ونسب نجاح الطلاب، حيث ينتظر الطلاب وأولياء الأمور الموعد والرابط الرسمي للتحقق من نتائج الثانوية العامة لعام 2023، سواءً كان ذلك باستخدام الاسم أو رقم الجلوس.

نتيجة الثانوية العامة

يستعرض "بوابة الفجر" في الجمل التالية تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة وكيفية الحصول عليها في جميع محافظات مصر. الرابط الرسمي لنتيجة الثانوية العامة 2023 سيكون كالآتي:

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023

أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحاته بمقطع فيديو من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن نتيجة امتحانات الثانوية العامة لعام 2023 ستعلن في بداية الشهر القادم.

نتيجة الثانوية العامة بالاسم

يمكن للطالب أن يعرف نتيجته في الثانوية العامة بالاستعانة بالصفحة الرسمية لوزارة التعليم على الفيسبوك حيث يتم عرض رابط للحصول على النتيجة.

كيفية الحصول على نتائج الثانوية العامة لعام 2023 باستخدام رقم الجلوس

كل عام، تقوم وزارة التربية والتعليم بنشر رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بواسطة رقم الجلوس على مركز المعلومات التابع للوزارة. سنقوم بشرح خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 بواسطة رقم الجلوس على موقع مركز المعلومات التابع لوزارة التربية والتعليم، وهي على النحو التالي:

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كشفت مصادر مسئولة في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه من المتوقع أن يتم الانتهاء من تصحيح امتحانات الثانوية العامة لعام 2023 في جميع المواد الدراسية بعد غد الثلاثاء. وأوضحت المصادر أنه بعد الانتهاء من عملية التصحيح، ستبدأ مرحلة مراجعة نتائج الطلاب بشكل دقيق وتجميع درجات الأسئلة المقالية التي يتم تصحيحها في المراقبات مع درجات ورقة الإجابة. ويحتاج هذا المرحلة الدقيقة وقتًا كافيًا لضمان عدم وجود أي أخطاء ولضمان حقوق جميع الطلاب بشكل كامل. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تحديد أوائل الثانوية العامة لعام 2023.

سيتم توفير نتائج الثانوية العامة لعام 2023 على موقع بوابة الفجر فور اعتمادها. ستصبح نتيجة الثانوية العامة متاحة باستخدام رقم الجلوس، وسيكون بإمكان الطلاب وأولياء الأمور التسجيل في خدمة الحصول على نتائج الثانوية العامة. يستطيع الطالب التسجيل عبر موقع اليوم السابع للحصول على نتيجة الثانوية العامة فور اعتمادها وإعلانها.

من المقرر أن تُعلَن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال الأيام القادمة نتيجة امتحان الثانوية العامة في مؤتمر صحافي سيعقد في مقر الوزارة. سيتم تقديم نسب النجاح في الثانوية العامة ومؤشرات الأعداد المجمعة.

يُقدم موقع بوابة الفجر الآن نتائج الثانوية العامة للطلاب وأولياء الأمور بواسطة رقم جلوسهم. يستطيع الطالب الآن التسجيل عبر موقع اليوم السابع للحصول على نتيجة الثانوية العامة فور اعتمادها وإعلانها.

تعلن نتائج امتحانات الثانوية العامة لعام 2023 عبر الإنترنت على موقع بوابة الفجر، حيث يتمكن الطلاب من معرفة نتائجهم في جميع المواد بالإضافة إلى المجموع الإجمالي عن طريق رقم الجلوس.

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