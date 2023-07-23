ارتفاع الحرارة اليوم.. نصائح للوقاية من الإجهاد الحراري

مع ارتفاع درجات الحرارة، اليوم الاحد ننشر لكم عبر موقع الفجر الإلكتروني في السطور التالية أعراض الاجهاد الحراري ونصائح مهمة للوقاية منه، حيث يجب مع موجة ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف، تفادي مخاطر أشعة الشمس والإجهاد الحراري.

تفاصيل حول الإجهاد الحراري

الإجهاد الحراري، هو استنفاذ الأملاح والسوائل من الجسم نتيجة التعرق الشديد وعدم شرب السوائل كالماء أو العصائر بكميات وفيرة.

ويجب الوقاية من الإجهاد الحراري من خلال مجموعة من النصائح المهمة وهي:

1- تجنب التواجد في أماكن سيئة التهوية

2- ارتداء الملابس القطنية

3- الإكثار من شرب الماء.

ونصحت وزارة الصحة المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة بضرورة عدم التعرض للشمس الشديدة لأنهم أكثر الفئات تعرضًا للإصابة بضربات الشمس،

كما وجهت وزارة الصحة بضرورة استعمال المظلة أو القباعات الواقية لمنع التعرض المباشر للشمس.

ونصحت الوزارة بضرورة حماية الأطفال من اللعب خلال فترات تعامد الشمس والإقلال من تناول الشاي والقهوة لدورهما فى إدرار البول وهذا يساهم فى فقد الأملاح الهامة للجسم.

أعراض الإجهاد الحراري

سرعة النبض

الإرهاق، والدوخة

الإعياء

التعرق الشديد

الصداع والغثيان

تشنجات في العضلات

انخفاض ضغط الدم عند الوقوف.