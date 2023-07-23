مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري المصري

مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري المصري

بث مباشر
بوابة الفجر

مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري المصري ، يوفر موقع بوابة الفجر خدمة بث المباراة الحية للقاء فريق الأهلي وفريق بيراميدز، والمقرر إقامتها اليوم الأحد في الساعة الثامنة والنصف مساءً، ضمن مباريات الدوري المصري.

في المساء القادم، سيقوم فريق النادي الأهلي بزيارة فريق بيراميدز في استاد الدفاع الجوي. هذه المباراة هي مباراة مؤجلة من الجولة 28 من بطولة الدوري.

توج النادي الأهلي بطلًا رسميًا للدوري المصري بعد أن احتل المركز الأول في جدول الترتيب، في حين يحتل نادي بيراميدز المركز الثاني برصيد 70 نقطة.

خضع الفريق الأول للنادي الأهلي لتدريبه يوم الخميس في ملعب التتش دون أخذ إجازة استعدادًا لمباراته أمام فريق بيراميدز، ولكن قرر المدرب السويسري مارسيل كولر إعطاء اللاعبين يومًا من الراحة عن التدريب في يوم الجمعة، على أن يعود الفريق للتدريبات يوم السبت المقبل، ثم يدخلون معسكرًا مغلقًا في أحد فنادق القاهرة استعدادًا لمباراة بيراميدز، بهدف الانتباه والتركيز الشديد.

وجاءت قائمة بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - يوسف نادر - عبد الرحمن أيمن 

خط الدفاع: أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي - أحمد فتحي - كريم حافظ - محمد سامي - يوسف شعبان 

خط الوسط: مصطفى فتحي - أحمد توفيق  - محمود دونجا - إبراهيم عادل - محمود صابر  - محمود أوكا - سيف عزت - إبراهيم شتا - أوجو صامويل 

خط الهجوم: فخري لاكاي - محمود جمال.

موقف كهربا وتاو من مباراة بيراميد

غياب كهربا بسبب حصوله على راحة من قبل مارسيل كولر المدير الفني للفريق، بينما يغيب تاو عن تلك المواجهة بسبب معاناته من إجهاد عضلي.

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري المصري

تقام مباراة الأهلي المقبلة في الدوري المصري أمام بيراميدز يوم الأحد 23 يوليو في تمام الساعة 20:30 بتوقيت القاهرة و20:30 بتوقيت مكة المكرمة و17:30 بتوقيت جرينتش.

ملعب مباراة الأهلي المقبلة في الدوري المصري

تقام مباراة الأهلي المقبلة في الدوري المصري أمام بيراميدز على ستاد الدفاع الجوي.

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لمشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز بث مباشر ( اضغط هنا )

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي المقبلة في الدوري المصري

تذاع مباراة الأهلي المقبلة في الدوري المصري أمام بيراميدز عبر قناة اون تايم سبورت.

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