نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس (اضغط هنا) لمعرفة نتيجتك عبر بوابة الفجر

نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس، تقدم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في الأيام القادمة، قائمة أوائل طلاب الثانوية العامة لعام 2023 إلى مكتب الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قبل إعلان نتائج الثانوية العامة لعام 2023.

يعتمد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قائمة ناجحي الثانوية العامة لعام 2023 ويتصل بهم هاتفيًا لتهنئتهم بالتفوق ويدعوهم لحضور المؤتمر الصحفي الذي سيعقده وزير التربية والتعليم في الأيام القادمة للإعلان عن نتيجة الثانوية العامة لعام 2023 والكشف تفاصيلها وإحصائياتها ورابطها.

كيف يتم اختيار طلاب الثانوية العامة الأوائل لعام 2023؟

أكد مصدر مسئول في هيئة التحكم في امتحانات الثانوية العامة لعام 2023، أن قائمة أوائل الطلاب في امتحانات الثانوية العامة لعام 2023 تتم تحديدها استنادا إلى المعايير التالية:

تُطلب وزارة التربية والتعليم من الكنترول أسماء الطلاب المميزين والذين حققوا أعلى النتائج في كل كنترول من كنترولات الثانوية العامة.

ثم تقوم لجنة عليا بفحص أوثائق هؤلاء الطلاب، وتتم مراجعتها مرة أخرى من قبل مستشار الكلية لكل مادة.

بعد ذلك، يتم إعداد تقرير يحوي أسماء أوائل الثانوية العامة لعام 2023 وترتيبهم وفقًا لدرجاتهم العالية التي حققوها.

ستشتمل قائمة أوائل الثانوية العامة لعام 2023 على أكثر من 30 طالبًا وطالبة من مختلف الشعب في جميع أنحاء البلاد.

يجب أن يتم اعتبار أوائل الثانوية العامة لعام 2023 من جميع أنواع المدارس بما في ذلك المدارس الحكومية والتجريبية والخاصة والدمج وكذلك المدارس الخاصة بالمكفوفين والمتفوقين.

يتم احترام ترتيب الأفضلية وفقًا لأعلى درجة.

في العام الماضي، ضمت قائمة أوائل الثانوية العامة في جميع أنحاء البلاد 40 طالبًا وطالبة. ومن هؤلاء الطلاب، كان هناك 25 طالبًا وطالبة من محافظات الوجه البحري، و8 طلاب من القاهرة والجيزة، و7 طلاب من محافظات الصعيد.

موعد الإعلان عن أسماء أوائل الثانوية العامة لعام 2023.

عند انتهاء أعمال تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023 وانتهاء عمليات مراجعة وتقييم درجات طلاب الثانوية العامة في جميع محافظات البلاد، سيتم تحديد قائمة الأوائل لعام 2023.

من المتوقع أن يتم الانتهاء من تصحيح امتحانات الثانوية العامة لعام 2023 في مراكز التصحيح خلال هذا الأسبوع، استعدادًا لعرض قائمة المتفوقين في الثانوية العامة لعام 2023 على وزير التربية والتعليم في نهاية هذا الشهر.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023

بعد إقرار النتيجة الرسمية لامتحان الثانوية العامة 2023، سيتم عرض رابط نتيجة هذا الامتحان على موقع وزارة التربية والتعليم مباشرة.

يمكن أن يكون هناك انتظار لظهور رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 على موقع وزارة التربية والتعليم عن طريق الروابط التالية.

تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قائمة أوائل طلاب الثانوية العامة لعام 2023 قبل إعلان نتائج الامتحان، ويتم اختيار الطلاب المميزين والحاصلين على أعلى الدرجات في كل كنترول من كنترولات الثانوية العامة، ويتم فحص أوراق الطلاب من قبل لجنة عليا ومستشاري الكلية لكل مادة، وتعد قائمة بأسماء أوائل الثانوية العامة لعام 2023 وترتيبهم حسب الدرجات العالية التي حققوها، ويجب أن يتم اعتبار أوائل الثانوية العامة لعام 2023 من جميع أنواع المدارس، ومن المتوقع أن تصدر النتيجة الرسمية لامتحان الثانوية العامة 2023 في نهاية شهر يوليو وسيتم عرض رابط النتيجة على موقع وزارة التربية والتعليم مباشرة.