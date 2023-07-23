نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم .. رابط سريع ادخل رقم جلوسك واحصل على النتيجة

نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ، بمجرد انتهاء امتحانات الثانوية العامة لعام 2023، سيتم الإعلان عن نتائجها في محرك البحث "جوجل". تقوم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بعملية تصحيح إلكتروني لأوراق الامتحان الكتابية وورقة الأسئلة المقالية لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2023

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023:

وفقًا للخطة الإلكترونية للتصحيح، يتم إنهاء عمليات التصحيح ومطابقة النتيجة مع بيانات الطلاب بعد مرور 10 أيام من انتهاء امتحانات الثانوية العامة، وتكون النتيجة جاهزة للاعتماد خلال الأسبوع الأخير من شهر يوليو الجاري.

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن تصحيح امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي سيتم بواسطة آليات تقنية إلكترونية، وستتم هذه العملية وفقًا لجدول زمني محدد وواضح.

يتم جمع وتحصين أوراق البابل شيت كنسخة وكتيب لأداء الطالب لامتحانات الثانوية العامة في المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر، وهي الجهة المركزية لتصحيح أوراق البابل شيت. بالإضافة إلى ذلك، هناك 11 كنترولًا فرعيًا في جميع أنحاء البلاد لمراقبة ومتابعة جميع قطاعات وغرف المراقبة في الجمهورية.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة

في المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر، يتم جمع وتحصين أوراق البابل شيت كنسخة ودليل لتقديم امتحانات الثانوية العامة. وتعتبر المدينة التعليمية هي المركز الرئيسي لتصحيح أوراق البابل شيت، بالإضافة إلى وجود 11 مركزا فرعيا في جميع أنحاء الجمهورية لتصحيح ومراجعة جميع الاختبارات.

أوائل الثانوية العامة 2023

أكد مسئول موثوق من كنترول الثانوية العامة 2023 أنه يتم تحديد قائمة الطلاب الأوائل في الثانوية العامة 2023 وفقًا للمعايير التالية:

تُطلب وزارة التربية والتعليم من الكنترول أسماء الطلاب المتفوقين الذين حصلوا على أعلى الدرجات من كل كنترول من كنترولات الثانوية العامة.

ثم يقوم الفريق العليا بفحص ورقة هؤلاء الطلاب، ويتم مراجعتها مرة أخرى بواسطة مستشار كل مادة.

ثم يتم إنشاء تقرير يحتوي على أسماء أوائل طلاب الثانوية العامة 2023 وإعداد قائمة ترتيبهم حسب المجاميع العالية التي حققوها.

ستتضمن قائمة أوائل الثانوية العامة لعام 2023 أكثر من 30 طالبًا وطالبة من جميع أنحاء البلاد.

يجب أن يتم اعتبار أوائل طلاب الثانوية العامة لعام 2023 من جميع أنواع المدارس، بما في ذلك المدارس الحكومية والتجريبية والخاصة والمدارس المجتمعية والمدارس لذوي الاحتياجات الخاصة والموهوبين.

يتم إعتماد المعيار الذي يقوم على ترتيب الطلاب الأوائل حسب أعلى درجة.

من الجدير بالذكر أن قائمة الطلاب المتفوقين في امتحانات الثانوية العامة في العام الماضي شملت 40 طالبًا وطالبة من جميع أنحاء البلاد. ومن هؤلاء، كان هناك 25 طالبًا وطالبة من محافظات الوجه البحري، 8 طلاب من القاهرة والجيزة، و7 طلاب من محافظات الصعيد.