الآن نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر بوابة الفجر .. بالاسم ورقم الجلوس

الآن نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر بوابة الفجر، ينتظر الآن طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم موعد ظهور نتائج الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022-2023، حيث أعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، أنه من المتوقع الإعلان عن نتائج الثانوية العامة 2023 في أوائل أغسطس المقبل.

نتيجة الثانوية العامة 2023

حصلت بوابة الفجر على حق نشر نتائج الثانوية العامة لعام 2023 وتقديمها للطلاب وأولياء أمورهم عندما يتم اعتمادها رسميًا في المؤتمر الصحفي المقبل لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور رضا حجازي، لإعلان نتائج الثانوية العامة لعام 2023.

يقوم موقع بوابة الفجر بنشر خطوات التسجيل للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 لطلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم.

مؤشرات النجاح في امتحانات الثانوية العامة بمواد الكيمياء والتاريخ والجغرافيا والفيزياء

وصلت نسبة النجاح في امتحان الثانوية العامة لمادة الكيمياء إلى 88.9٪، وأعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم أن نسبة الطلاب الذين حصلوا على درجة 95٪ أو أعلى من الدرجة الكلية تبلغ 2.4٪ من إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا امتحان الكيمياء.

نسبة نجاح طلاب الثانوية العامة في مادة التاريخ.

وفقًا للوزير، تم الكشف نسبة نجاح امتحان مادة التاريخ والتي بلغت 90.2٪، حيث أشار إلى أن نسبة عدد الطلاب الذين حصلوا على درجة 95٪ أو أكثر من الدرجة الكلية بلغت 0.1٪ من إجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحان مادة التاريخ.

نسب النجاح في مادة الجغرافيا لطلاب الثانوية العامة

تَبَلَغُ نِسْبَةُ النَّجَاحِ فِي امْتِحَانِ مَادَّةِ الْجُغْرَافِيَا 91.6٪ وَهُوَ حَازَ عَلَى ‎دَرَجَةِ ‎النَّجَاحِ ‎95٪ ‎فَأَكْثَرُ مِنَ ‎نِسْبَةِ ‎[أَوْ ‎أَعْظَمِ] ‎الْدَّرَجَةِ ‎الكُلِّيَّةِ ‎نِسْبَةً ‎‎1.9٪ ‎مِنْ ‎مَجْمُوعَ ‎عَدَدِ ‎الْطُّلَّابِ المُتَقَدِّمِينَ ‎لِامْتِحَانِ ‎مَادَّةِ الْجُغْرَافِيَا.

وأوضح الدكتور رضا حجازي أن نسبة النجاح في الامتحان في مادة الفيزياء كانت 91٪، وحصل على 95٪ من الدرجة الكلية أو أعلى، وتشكل نسبة 2.9٪ من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة الفيزياء.

كشف الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن نسبة النجاح في امتحان الثانوية العامة لمادة الكيمياء؛ التي بلغت 88.9%، مشيرا إلى أن نسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95 % فأكثر من الدرجة الكلية تبلغ 2.4% من إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا امتحان الكيمياء.

مركز التصحيح الرئيسي الإلكتروني لامتحانات الثانوية العامة

وجاء ذلك خلال زيارة الدكتور رضا حجازي، اليوم، لمركز التصحيح الرئيسي الإلكتروني لامتحانات الثانوية العامة.



كما كشف الوزير عن نسبة النجاح في امتحان مادة التاريخ والتي بلغت 90.2%، مشيرا إلى أن نسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية بلغت 0.1% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة التاريخ.

نسبة النجاح في امتحان مادة الجغرافيا

كما بلغت نسبة النجاح في امتحان مادة الجغرافيا 91.6% وحصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية نسبة 1.9% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة الجغرافيا.



وأوضح الدكتور رضا حجازي، أن نسبة النجاح في امتحان مادة الفيزياء بلغت 91% وحصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية نسبة 2.9% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة الفيزياء.