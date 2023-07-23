يلا شوت الآن .. بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز اليوم الأحد في الدوري المصري

يلا شوت الآن.. كورة لايف بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز اليوم الأحد في الدوري المصري

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بوابة الفجر

يلا شوت الآن.. بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز اليوم الأحد في الدوري المصري، سيجتمع فريق النادي الأهلي مع بيراميدز في الساعة الثامنة والنصف مساءً اليوم، الأحد، في استاد الدفاع الجوي، ضمن المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة والعشرين لبطولة الدوري الممتاز.

خاض الأهلي وبيراميدز 18 مباراة سابقة، موزعة على 13 مباراة في الدوري و4 مباريات في كأس مصر، ومباراة واحدة في كأس السوبر المصري. حقق النادي الأحمر الفوز في 9 لقاءات، بينما فاز بيراميدز في 5 لقاءات، وانتهت 4 مواجهات أخرى بالتعادل. سجل الأهلي 23 هدفًا، بينما سجل بيراميدز 12 هدفًا. انتهت المباراة الأولى بالتعادل السلبي، في حين فاز الأهلي في المباراة الأخيرة بنتيجة 2-1 في كأس مصر وبفوز 3-0 في المباراة الأخيرة في الدوري. كما أحرز الأهلي فوزه الأكبر بخماسية نظيفة.

تاريخ مواجهات الأهلي وبيراميدز

يشارك الأهلي في المباراة الليلة بعد أن فز ببطولة الدوري بشكل رسمي قبل نحو أسبوعين، عندما خسر بيراميدز لمقابلة سيراميكا، ثم فاز الأهلي على الزمالك والمقاولون العرب بنتيجة 4-1، ثم تعادل مع حرس الحدود في المباراة التي شهدت تسلم الأهلي للدرع الذي حققه للمرة الـ43 في تاريخه.

يتصدر الأهلي دوري فرق كرة القدم بـ ٨٢ نقطة في ٣٢ مباراة، حيث فاز في ٢٥ مباراة وتعادل في ٧ مباريات، ولم يخسر في أي مباراة. وسجل الفريق ٦٣ هدفًا واستقبلت شباكه ١٠ أهداف، مما يجعل الأهلي صاحب أعلى خط هجوم وأفضل دفاع حتى الآن.

ستدخل بيراميدز مباراتها الليلة في المركز الثاني برصيد 70 نقطة جمعتها من 33 مباراة. حقق الفريق الفوز في 21 مباراة، وتعادل في 7 مباريات وخسر 5 مباريات. نجح اللاعبون في تسجيل 55 هدفًا بينما استقبلت شباكهم 24 هدفًا.

مشاهدة مبارة الأهلي وبيراميدز

النادي الأهلي وبيراميدز سيتقابلان الليلة في المباراة المؤجلة من الجولة الـ28 لبطولة الدوري المصري الممتاز، وذلك في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على أرضية استاد الدفاع الجوي.

وقد سبق وأن التقى الفريقان في 18 مباراة سابقة، حيث حقق النادي الأهلي الفوز في 9 مباريات، فيما فاز بيراميدز في 5 مباريات، وانتهت 4 مواجهات بالتعادل. وسجل الأهلي في هذه المواجهات 23 هدفًا، فيما سجل بيراميدز 12 هدفًا. ويُذكر أن آخر مباراتين جمعت الفريقين انتهت بفوز الأهلي في البطولة العربية وكأس مصر.

يدخل النادي الأهلي المباراة بعد حسم لقب الدوري لصالحه بشكل رسمي منذ أسبوعين، حيث حقق فوزًا على الزمالك والمقاولون العرب بنتيجة 4-1، قبل أن يتعادل مع حرس الحدود في المباراة التي شهدت استلام الفريق لدرع الدوري الـ43 في تاريخه. ويتصدر الأهلي جدول الدوري حاليًا برصيد 82 نقطة، جمعها من 32 مباراة، بفضل فوزه في 25 مباراة وتعادله في 7 مباريات، ولم يتعرض لأي هزيمة حتى الآن. ويمتلك الأهلي الخط الهجومي الأقوى في الدوري، وأفضل دفاع بتلقيه فقط 10 أهداف.
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لمشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز بث مباشر ( اضغط هنا )

بث مباشر مبارة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري

أما بيراميدز فيدخل المباراة وهو يحتل المركز الثاني برصيد 70 نقطة، جمعها من 33 مباراة، بفوزه في 21 مباراة وتعادله في 7 مباريات، وخسارته في 5 مباريات. ويمتلك بيراميدز الهجوم الثاني الأقوى في الدوري، والدفاع الثاني الأفضل بتلقيه 24 هدفًا.

من المتوقع أن تكون المباراة مثيرة ومنافسة قوية بين الفريقين، وسيحاول كلا الفريقين تحقيق الفوز لتحسين موقعه في جدول الدوري، وتعزيز فرصه في التأهل للمنافسات القارية الموسم المقبل.

ويتربع الأهلي على قمة لدوري برصيد 82 نقطة جمعها من 32 مباراة، فاز في 25 وتعادل فى 7 ولم يخسر أى مباراة، وسجل الأهلي 63 واستقبلت شباكه 10 أهداف ليكون المارد الأحمر هو صاحب أقوى خط هجوم وأفضل دفاع حتى الآن.

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