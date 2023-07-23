جارية الآن مشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز يلا شوت بث مباشر yalla shoot يلا كورة مباراة الأهلي بث مباشر بـدون تقطيع

جارية الآن مشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز يلا شوت بث مباشر

مشاهدة مباراة الأهلي اليوم مباشر دون تقطيع يلا شوت: بث مباشر الاهلي وبيراميدز كورة بلس، سوف يبدأ مباراة الأهلي القادمة ضد بيراميدز في الدوري المصري 2022/2023 قريبًا، وستُنقل هذه المباراة عبر القنوات التلفزيونية. ستكون هذه المباراة إحدى المباريات المهمة التي ينتظرها جمهور الأهلي العاشقين للفريق الحمراء خلال هذا الأسبوع. يأتي هذا بعد أن حقق الأهلي الفوز بلقب الدوري الممتاز في الموسم الحالي 2022/2023 في مباراة ضد فريق حرس الحدود، هذا الفوز يُعد الفوز الـ43 في تاريخ الفريق الأحمر، لذلك، تُعتبر مباراة الأهلي وبيراميدز فرصة لكلٍّ منهما لتحقيق نتائج جيدة والاستعداد للموسم القادم، بالإضافة إلى تقييم أداء بعض اللاعبين وتحديد احتياجات الفريقين.

يُهتم موقع بوابة الفجر بنقل جميع أخبار الفرق الرياضية المحلية والعالمية في مسابقات متنوعة حول العالم. لذلك، سنُوضِح لك الآن موعد المباراة القادمة للنادي الأهلي ضد بيراميدز في الدوري المصري لعام 2022/2023، وقنوات البث التلفزيوني لمباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري الممتاز، بالإضافة إلى تشكيلة اللاعبين المتوقعة التي سيلجؤون إليها مدربا الفريقين.

موعد مباراة الأهلي القادمة ضد بيراميدز في الدوري المصري 2022/2023

سيُلاقي الفريق الأول لكرة القدم في نادي الأهلي، تحديًا كبيرًا عندما يحل ضيفًا على ستاد الدفاع الجوي، في مواجهته مع فريق بيراميدز، وذلك في المباراة المؤجلة التي ستقام مساء اليوم الأحد الموافق 23 يوليو الجاري، ضمن الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2022/2023.

وتحدد موعد مباراة الأهلي القادمة ضد بيراميدز في الدوري المصري 2022/2023، لتقام في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.

يسعى الأهلي، بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، إلى تحقيق نتيجة إيجابية بهدف إضافة انجاز جديد وهو الفوز بالدوري دون تلقي أي هزيمة، وذلك نظرًا لأن فريق بيراميدز كان المنافس الأول للأهلي في البطولات المحلية، حيث نجح في احتلال المركز الثاني والتأهل لبطولة دوري أبطال إفريقيا 2023/2024 للمرة الأولى في تاريخه، وكانت آخر مواجهة بين الفريقين في بطولة السوبر المحلي، حيث انتهت بفوز الأهلي بنتيجة هدف نظيف.

في الموسم ٢٠٢٢/٢٠٢٣، يتصدر النادي الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد ٨٢ نقطة من خلال خوضه ٣٢ مباراة. بينما يحتل فريق بيراميدز المركز الثاني برصيد ٧٠ نقطة من ٣٣ لقاء. ويتبقى للنادي الأهلي مباراة واحدة مؤجلة بعد مباراته المقبلة مع بيراميدز غدًا.

مباراة الأهلي القادمة ضد بيراميدز في الدوري المصري

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري 2022/2023

تُعَدُّ مجموعة قنوات أون تايم سبورت حاملَةً لمباراة الأهلي المقبلة ضد بيراميدز في الدوري المصري الممتاز 2022/2023، بوصفها الناقل الرسمي والحصري لجميع المباريات المنظَّمة من قِبَل رابطة الأندية المصرية للمحترفين، وعليه فإنه بإمكان الجمهور تنزيل تردد قناة أون تايم سبورت 1 التالي لمشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز.

تردد قناة أون تايم سبورت 1 القمر الصناعي: نايل سات التردد: 11861 معدل الاستقطاب: رأسي V معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 5\6

لمشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز بث مباشر ( اضغط هنا )

تشكيل الأهلي أمام بيراميدز

يتوقع أن يكون تشكيل الأهلي، لمواجهة بيراميدز في الدوري المصري الممتاز 2022/2023، كالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - علي معلول.

خط الوسط: أليو ديانج - مروان عطية - حسين الشحات - بيرسي تاو - أحمد نبيل كوكا.

خط الهجوم: محمود عبد المنعم كهربا.

الأهلي بطل الدوري المصري الممتاز موسم 2022/2023



تشكيل بيراميدز ضد الأهلي

يأتي تشكيل بيراميدز المتوقع، لمباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري 2022/2023، كالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد الشيبي - علي جبر - محمد حمدي - كريم حافظ.

خط الوسط: بلاتي توريه - أحمد توفيق - دونجا - محمود صابر - إبراهيم عادل.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

يدخل بيراميدز مباراة الليلة فى المركز الثاني برصيد 70 نقطة جمعها من 33 مباراة، فاز في 21 مباراة وتعادل فى 7 وخسر 5 مباريات، وسجل لاعبو الفريق السماوي 55 هدفاً وأستقبلت شباكهم 24.