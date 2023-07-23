بث مباشر (يلا شوت) مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري 2023

كورة لايف بث مباشر (يلا شوت) مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري 2023 ، بث مباشر مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري الممتاز اليوم الأحد 23-7-2023، في القاء مؤجل من الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الممتاز.

بث مباشر (يلا شوت) مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري 2023 ، اكتملت استعدادات الفريق الأول لكرة القدم في نادي الأهلي لمواجهة بيراميدز، التي ستقام اليوم الأحد في تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وقد عادت فريق الأحمر لاستئناف تدريباته بعد فترة راحة، حيث عقد مدرب الفريق، مارسيل كولر، محاضرة للاعبين لمناقشة العديد من الأمور المتعلقة بخطة التحضير والاستعداد للمباراة، وبدأت الحصة التدريبية بتمارين بدنية وفقًا للبرنامج الخاص بالتحضير للمباراة، بينما خاض حراس المرمى تدريبًا قويًا تحت إشراف ميشيل يانكون.

تعادل الفريق مؤخرًا مع حرس الحدود بنتيجة هدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي يوم الأربعاء الماضي. بعد ذلك، تسلم الأهلي درع بطولة الدوري التي توج به.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز اليوم في الدوري

تنطلق مباراة الأهلي ضد بيراميدز اليوم الأحد 23 يوليو 2023 عند الساعة 8:30 بتوقيت القاهرة الموافق 8:30 بتوقيت مكة المكرمة والسعودية وهو الموافق الساعة 9:30 بتوقيت الإمارات وأبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد بيراميدز اليوم في الدوري

يتم نقل مباراة الأهلي ضد بيراميدز اليوم الأحد عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس 1

تردد قناة أون تايم سبورت 1

القمر: النايل سات

تحديث التردد: 11861.

الاستقطاب: رأسي.

الجودة: HD.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

وقد كشف إدارة القناة عن تحديث تردد قناة اون سبورت 3 مع حزمة قنوات أون تايم سبورت لتكون كالتالي:

تردد قناة on time Sports 2 الجديد

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11861

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

لمشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز بث مباشر ( اضغط هنا )

تردد قناة اون سبورت الجديد

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد: 11861

تصحيح الخطأ: 4/3.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: V عمودي.

في إطار بطولة الدوري المصري الممتاز، يسعى نادي الأهلي إلى إنهاء المنافسة المحلية دون خسارة أمام خصم صعب للغاية وهو نادي بيراميدز. هل سينجح في الفوز وتحقيق الفوز الكامل على حساب هذا الخصم القوي، أم سيتعرض لنتيجة سلبية جديدة في مشواره؟ وذلك بالأخص لأن الفريق الذي يواجهه يمتلك لاعبين ممتازين ولديهم القدرة على تحقيق انتصارات قوية. وسنقوم في موقع بوابة الفجر بنشر بث مباشر لمباراة الأهلي وبيراميدز اليوم.

يلا شوت مباراة الأهلي وبيراميدز مباشر

سيتم إقامة مباراة قوية في الثامنة والنصف مساءً اليوم بين فريق الأهلي وفريق بيراميدز في استاد الدفاع الجوي. تأتي هذه المباراة ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الدوري الممتاز. من المتوقع أن تكون المباراة مشوقة وممتعة، حيث يسعى بيراميدز لتحقيق أول فوز على حساب المدرب كولر الذي يدرب الأهلي. بالمقابل، يسعى كولر للحفاظ على سجل فريقه الخالي من الهزائم.

بعد أن فاز الأهلي ببطولة الدوري قبل أسبوعين، يأتي الفريق إلى المباراة بثقة كبيرة. حقق الأهلي النقاط الكاملة في المباريات السابقة ويتصدر جدول الدوري في الوقت الحالي بـ 82 نقطة. فاز الفريق في 25 مباراة وتعادل في 7 مباريات دون أي هزيمة. يعتبر الأهلي الأقوى هجوميًا ولديه أفضل خط دفاع في الدوري حتى الآن.

فيما يتعلق بفريق بيراميدز، يتمتع بمركز ثاني حاز على 70 نقطة من 33 مباراة، فاز في 21 مباراة وتعادل في 7 وخسر 5 مباريات. وبالتالي، يسعى فريق بيراميدز لتحقيق الفوز والتفوق بمركزه في جدول الترتيب.

تتميز مباراة الأهلي وبيراميدز بتاريخهما السابق في المواجهات بينهما، حيث اجتمعا في 18 مباراة سابقة، حقق الأهلي الفوز في 9 منها، بينما حقق بيراميدز الفوز في 5 مباريات، وانتهت 4 مواجهات بالتعادل. سجل الأهلي 23 هدفًا، بينما سجل بيراميدز 12 هدفًا.