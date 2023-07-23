مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر اليوم (يلا شوت) الدوري المصري

كورة لايف الآن مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر اليوم (يلا شوت) الدوري المصري، حيث يستقبل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، نظيره النادي الأهلي، في مباراة تتمتع بالقوة والأثارة والمتعة، وهو حال تاريخ مواجهات الفريقين.

مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر اليوم (يلا شوت) الدوري المصري، تعد المباراة التي تجمع بين الأهلي وبيراميدز في بطولة الدوري والتي يؤجل إقامتها من الجولة 28 كـ المباراة رقم 305 في مسيرة بطولة الدوري لهذا الموسم. وبما أنه لا يتبقى سوى مباراة واحدة بعد المباراة التي ستقام اليوم، والتي ستجرى بين الأهلي والمصري البورسعيدي يوم الأربعاء المقبل والتي يؤجل إقامتها من الجولة 30.

قبل مباراة اليوم بين الأهلي وبيراميدز، حصل الفريقان على إجمالي 95 بطاقة ملونة في مسار البطولة. لاعبو الأهلي حصلوا على 40 بطاقة صفراء، بالإضافة إلى 2 بطاقة حمراء. أما لاعبو فريق بيراميدز، فقد حصلوا على 47 بطاقة صفراء و6 بطاقات حمراء. من بين هذه البطاقات، كانت هناك 3 بطاقات حمراء بعد الانذار الثاني مباشرة.

قبل مباراة اليوم بين الفريقين، سجل فريق الأهلي تسعة أهداف من ضربات الجزاء خلال جميع مباريات البطولة، من إجمالي 63 هدف أحرزه الفريق. بينما سجل فريق بيراميدز أربعة أهداف فقط من ضربات الجزاء، من إجمالي 55 هدف أحرزه الفريق خلال المسابقة.

مشوار الأهلي بالدوري الموسم الحالي

وقد توج النادي بلقب بطولة الدوري الممتاز لهذا الموسم للمرة الثالثة والأربعون في تاريخه. ويحتل الفريق صدارة الترتيب برصيد 82 نقطة من 33 مباراة. فاز الفريق في 25 مباراة وتعادل في سبع مباريات دون أن يتلقى أي هزيمة. سجل لاعبو الفريق 63 هدفًا في حين سكنت شباكهم 10 أهداف.

ترتيب بيراميدز بالدوري

يتصدر فريق بيراميدز المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 70 نقطة، وقد حققوا ذلك بعد خوض 33 مباراة. تمكن الفريق من تحقيق الفوز في 21 مباراة، وتعادل في 7 مباريات، وخسر 5 مباريات. تمكن لاعبو الفريق من تسجيل 55 هدف، واستقبلوا 24 هدفًا في شباكهم.

موعد مباراة بيراميدز والأهلي

سوف يحدث لقاء بين فريقي بيراميدز والأهلي في المباراة التي تم تأجيلها من بطولة الدوري المصري الممتاز والتي ستقام اليوم الأحد الموافق ٢٣ يوليو على ملعب الدفاع الجوي.

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القناة الناقلة لمباراة الأهلى وبيراميدز

تبث المباراة بين النادي الأهلي وبيراميدز على قناة أون تايم سبورت، التي تعتبر منفردة في نقل جميع مباريات بطولة الدوري الممتاز وكأس مصر.