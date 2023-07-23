كورة لايف الآن مشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز بث مباشر يلا شوت اليوم

بث مباشر مباراة الأهلي يلا شووت: كورة لايف الآن مشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز بث مباشر يلا شوت اليوم ، وحسم الأهلي لقب الدوري الممتاز قبل النهاية بخمس جولات، وهو الآن وصل إلى النقطة رقم 82 وحرمه حرس الحدود في الجولة الماضية من حلم الوصول إلى النقطة 90، بعد التعادل الإيجابي بهدف لمثله.

مشاهدة مباراة الاهلي يلا شوت بث مباشر Al Ahly يلا كورة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر بـدون تقطيع ، يتوقع محبي كرة القدم المصرية مباراة شرسة بين الأهلي وبيراميدز مساء اليوم الأحد الموافق 23 يوليو، على أرض استاد الدفاع الجوي، ضمن الجولة الثامنة والعشرين من مباريات بطولة الدوري المصرية التي تأجلت.

يمر النادي الأهلي بأفضل فتراته الفنية والمعنوية في هذا الموسم منذ بداية المسابقة. حيث توج بلقب الدوري للمرة الثالثة والأربعين في تاريخه قبل أن تنتهي البطولة بـ 5 جولات. وحاليًا، يتصدر جدول الترتيب بـ 82 نقطة ولديه مباراة مؤجلة قادمة.

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المارد الأحمر يبدأ بروح عالية وثقة كبيرة، حيث يهدف الفريق إلى تحقيق الفوز للحفاظ على سجله الناجح دون خسارة، ولكن هذا يستدعي منه بذل جهود مكثفة لتحقيق هدفه.

ومن جهة أخرى، ستشارك بيراميدز في بطولة دوري أبطال إفريقيا في الموسم المقبل للمرة الأولى في تاريخها، بعدما احتلت المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 70 نقطة.

الفريق السماوي يسعى اليوم للانتصار من أجل زيادة عدد النقاط وإنهاء الموسم بشكل مميز، كما يحاول هزيمة البطل في المرة الأولى، ولذلك يجب أن يركز بشكل كامل لتحقيق هذا الهدف.

ترتيب الأهلي وبيراميدز في الدوري

يحتل الأهلي؛ المركز الأول برصيد 82 نقطة، من 32 مباراة، فاز في 25 وتعادل في 7، ولم يخسر حتى الآن، في المقابل، يتواجد بيراميدز في المركز الثاني برصيد 70 نقطة، من 33 مباراة فاز في 21، وتعادل في 7 وخسر في 5 مباريات.

هدافو الأهلي وبيراميدز في الدوري

يتصدر محمد شريف قائمة هدافي الأهلي في الدوري برصيد 11 هدفا ويليه التونسي علي معلول برصيد 8 أهداف، فيما يتصدر الجنوب إفريقي فخري لاكاي قائمة هدافي بيراميدز في الدوري برصيد 10 أهداف، ويليه في الوصافة مصطفى فتحي برصيد 8 أهداف.

هدافو مواجهات الأهلي وبيراميدز

يأتي عمرو السولية لاعب خط وسط الأهلي في الصدارة، كأكثر من سجل أهدافا من الأحمر في شباك بيراميدز برصيد 3 أهداف، وهو ذات رصيد لاعب الفريق السماوي السابق إيريك تراور

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تاريخ مواجهات الأهلي وبيراميدز

تاريخيا، التقى الأهلي وبيراميدز في 18 مباراة سابقة في جميع المسابقات، منها 5 مرات بمسمى بيراميدز القديم (الأسيوطي)، و13 بمسماه الجديد، فاز الأهلي في 9 مرات مقابل 5 مرات لبيراميدز، وتعادلا في 4 مناسبات.