بث مباشر الآن.. مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز يلا شوت اليوم في الدوري المصري

بث مباشر الآن.. كورة لايف مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز الشوط الثاني يلا شوت اليوم في الدوري المصري

بث مباشر
بوابة الفجر

بث مباشر الآن.. كورة لايف مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز الشوط الثاني يلا شوت اليوم في الدوري المصري  ، وافتتح فريق بيراميدز نتيجة اللقاء بإحرازه هدف في الدقيقة 39 من عمر شوط اللقاء الأول، بعد أن أحرز مدافع الأهلي محمد عبد المنعم هدف في مرمى فريقه عن طريق الخطأ.

بث مباشر الآن.. كورة لايف مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز يلا شوت اليوم في الدوري المصري  ، يفتقد نادي بيراميدز عددا كبيرا من اللاعبين فى مواجهة الأهلي، فى المباراة التى تجمع الفريقين فى الثامنة والنصف مساء اليوم باستاد الدفاع الجوي، فى اللقاء المؤجل من الجولة 28 من بطولة الدوري.

بث مباشر الآن.. مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز يلا شوت اليوم في الدوري المصري  ، بث مباشر مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري الممتاز اليوم الأحد 23-7-2023، في القاء مؤجل من الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الممتاز.

حيث يستقبل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، نظيره النادي الأهلي، في مباراة تتمتع بالقوة والأثارة والمتعة، وهو حال تاريخ مواجهات الفريقين.

مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري الممتاز بث مباشر

وحسم الأهلي لقب الدوري الممتاز قبل النهاية بخمس جولات، وهو الآن وصل إلى النقطة رقم 82 وحرمه حرس الحدود في الجولة الماضية من حلم الوصول إلى النقطة 90، بعد التعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وحقق الأهلي 25 انتصارا وتعادل في 7 لقاءات هذا الموسم، دون هزيمة، وبات الحلم الآن هو الخروج من المسابقة دون أن يتعرض لأي خسارة، حيث يتبقى له مباراة أخرى أمام المصري البورسعيدي تقام يوم الأربعاء المقبل.

في الجانب المقابل، فإن نادي بيراميدز يسعى لتحقيق الانتصار الثاني والعشرين له في الدوري، خاصة أنها المباراة الختامية له في المسابقة.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 70 نقطة من 21 انتصار و7 تعادلات وتعرض للهزيمة في 5 مواجهات.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام بيراميدز

ومن المتوقع أن يخوض الأهلي لقاء بيراميدز بتشكيلة مكونة من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم وعلي معلول.

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا وأليو ديانج وحسين الشحات وبيرسي تاو.

خط الهجوم: محمد شريف ومحمود كهربا.

تشكيل بيراميدز المتوقع أمام الأهلي

ومن المنتظر أن يدخل بيراميدز مباراة الأحد أمام الأهلي بتشكيلة مكونة من:

في حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد حمدي، أحمد سامي، على جبر، محمد الشيبي.

خط الوسط: بلاتي توريه، وليد الكرتي، أحمد توفيق.

خط الهجوم: مصطفى فتحي، إبراهيم عادل، فخري لاكاي.
إنضم لقناتنا على تيليجرام للحصول علي نتيجة الثانوية العامة

لمشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز بث مباشر ( اضغط هنا )

بث مباشر مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري الممتاز اليوم

وتقام مباراة الأهلي وبيراميدز اليوم الأحد الموافق 23 يوليو، على ملعب الدفاع الجوي.

وتبدأ مباراة الأهلي وبيراميدز في لقاء مؤجل من المرحلة 28 من الدوري، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة، الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت أبو ظبي.

ويمكنكم متابعة مباراة الأهلي وبيراميدز في مواجهة مؤجلة من المرحلة 28 من بطولة الدوري الممتاز عبر قناة أون تايم سبورتس اتش دي 1.

الأهلي الأهلي أمام بيراميدز الاهلي ضد بيراميدز الاهلي ضد بيراميدز مباشر الاهلى لايف الاهلي مباشر الأهلي مباشر اليوم الأهلي وبيراميدز الأهلي وبيراميدز بث مباشر الاهلي وبيراميدز مباشر اهداف مباراة الاهلي وبيراميدز بيراميدز بث مباشر بث مباشر الاهلي اليوم بث مباشر الأهلي وبيراميدز بث مباشر مباراة الأهلي وبيراميدز تشكيل مباراة الأهلي أمام بيراميدز ماتش الاهلي وبيراميدز مباراة الاهلي وبيراميدز مباراة الأهلي اليوم بث مباشر مباراة الأهلي اليوم مباشر مباراة الأهلي اليوم مباشرة مباراة الأهلي اليوم مباشرة الان مباراة الأهلي بث مباشر مباراة الأهلي ضد بيراميدز مباراة الاهلي مباشر مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر مشاهده مباراه الاهلي الان مشاهدة مباراة الأهلي اليوم مباشر مشاهدة مباراة الاهلي بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي مباشر الان مشادة مباراة الأهلي وبيراميدز مواجهات الاهلي وبيراميدز موعد مباراة الأهلي وبيراميدز نتيجة مباراة الاهلى وبيراميدز
Elfagr.org
ads

الأكثر قراءة

يلا شوت الآن.. كورة لايف بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز الشوط الثاني اليوم الأحد في الدوري المصري مجاناً

بث مباشر الآن.. كورة لايف مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز الشوط الثاني يلا شوت اليوم في الدوري المصري

بث مباشر مباراة الأهلي يلا شووت: الآن ( 1 - 0 ) مشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز بث مباشر يلا شوت يوتيوب اليوم "قمة الدوري"

كورة لايف بث مباشر (يلا شوت) جارية الآن مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز الشوط الثاني في الدوري المصري 2023

بيراميدز يخطف صفقة الأهلي مقابل 50 مليون جنيه

كورة لايف الآن مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر الشوط الثاني اليوم (يلا شوت) الجديد الدوري المصري

رسميًا الآن .. رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس في القاهرة والمحافظات عبر بوابة الفجر

صدمة لـ بيراميدز.. قرار عاجل من إبراهيم عادل حول انتقاله إلى الأهلي