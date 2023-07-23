بث مباشر الآن.. مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز يلا شوت اليوم في الدوري المصري

بث مباشر الآن.. كورة لايف مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز الشوط الثاني يلا شوت اليوم في الدوري المصري ، وافتتح فريق بيراميدز نتيجة اللقاء بإحرازه هدف في الدقيقة 39 من عمر شوط اللقاء الأول، بعد أن أحرز مدافع الأهلي محمد عبد المنعم هدف في مرمى فريقه عن طريق الخطأ.

بث مباشر الآن.. كورة لايف مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز يلا شوت اليوم في الدوري المصري ، يفتقد نادي بيراميدز عددا كبيرا من اللاعبين فى مواجهة الأهلي، فى المباراة التى تجمع الفريقين فى الثامنة والنصف مساء اليوم باستاد الدفاع الجوي، فى اللقاء المؤجل من الجولة 28 من بطولة الدوري.

بث مباشر الآن.. مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز يلا شوت اليوم في الدوري المصري ، بث مباشر مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري الممتاز اليوم الأحد 23-7-2023، في القاء مؤجل من الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الممتاز.

حيث يستقبل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، نظيره النادي الأهلي، في مباراة تتمتع بالقوة والأثارة والمتعة، وهو حال تاريخ مواجهات الفريقين.

مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري الممتاز بث مباشر

وحسم الأهلي لقب الدوري الممتاز قبل النهاية بخمس جولات، وهو الآن وصل إلى النقطة رقم 82 وحرمه حرس الحدود في الجولة الماضية من حلم الوصول إلى النقطة 90، بعد التعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وحقق الأهلي 25 انتصارا وتعادل في 7 لقاءات هذا الموسم، دون هزيمة، وبات الحلم الآن هو الخروج من المسابقة دون أن يتعرض لأي خسارة، حيث يتبقى له مباراة أخرى أمام المصري البورسعيدي تقام يوم الأربعاء المقبل.

في الجانب المقابل، فإن نادي بيراميدز يسعى لتحقيق الانتصار الثاني والعشرين له في الدوري، خاصة أنها المباراة الختامية له في المسابقة.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 70 نقطة من 21 انتصار و7 تعادلات وتعرض للهزيمة في 5 مواجهات.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام بيراميدز

ومن المتوقع أن يخوض الأهلي لقاء بيراميدز بتشكيلة مكونة من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم وعلي معلول.

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا وأليو ديانج وحسين الشحات وبيرسي تاو.

خط الهجوم: محمد شريف ومحمود كهربا.

تشكيل بيراميدز المتوقع أمام الأهلي

ومن المنتظر أن يدخل بيراميدز مباراة الأحد أمام الأهلي بتشكيلة مكونة من:

في حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد حمدي، أحمد سامي، على جبر، محمد الشيبي.

خط الوسط: بلاتي توريه، وليد الكرتي، أحمد توفيق.

خط الهجوم: مصطفى فتحي، إبراهيم عادل، فخري لاكاي.

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بث مباشر مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري الممتاز اليوم

وتقام مباراة الأهلي وبيراميدز اليوم الأحد الموافق 23 يوليو، على ملعب الدفاع الجوي.

وتبدأ مباراة الأهلي وبيراميدز في لقاء مؤجل من المرحلة 28 من الدوري، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة، الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت أبو ظبي.

ويمكنكم متابعة مباراة الأهلي وبيراميدز في مواجهة مؤجلة من المرحلة 28 من بطولة الدوري الممتاز عبر قناة أون تايم سبورتس اتش دي 1.