الزراعة تفحص وتصدر 3000 عينة وشهادة منتجات غذائية خلال اجازة العام الهجري وثورة 23 يوليو



قامت معامل مركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة والاستصلاح الأراضى خلال إجازة العام الهجرى وثورة يوليو تفحص وتصدر أكثر من 3000 عينة وشهادة منتجات الزراعية سواء للتصدير أو السوق المحلي.

وقالت الدكتورة هند عبداللاه مدير معمل تحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية إن المعمل استلم 1200 عينة من العملاء خلال الاجازة من الخميس الماضي حتى اليوم كما قام بإصدار 1000 شهادة بنتائج التحاليل لاصحاب الشأن.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالعمل على مدار الساعة حتى اثناء الإجازات والأعياد الرسمية لخدمة المزارعين والمصدرين.

وفي ذات السياق صرح الدكتور شكر عبدالسلام مدير المعمل المركزي للمبيدات بأنه تم فحص عدد 600 عينة للصادرات والغذاء الوارد وكذلك 200 عينة لاختبار جودة المبيدات خلال فترة الاجازة.

هذا وتواصل إدارات وزارة الزراعة الخدمية عملها على مدار الساعة وخلال الاجازة والظروف الجوية الصعبة وموجة الحرارة الشديدة التي تشهدها البلاد من أجل خدمة المزارعين والمواطنين والمصدرين.