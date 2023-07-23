مشاهدة مباراة الهلال ونادي الكويت بث مباشر يلا شوت اليوم ودياً

مشاهدة مباراة الهلال ونادي الكويت بث مباشر يلا شوت اليوم وديًا، يستضيف استاد الملك فهد الدولي لقاءً بين فريقي الهلال ونادي الكويت، مساء هذا الأحد، ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد.

مشاهدة مباراة الهلال ونادي الكويت بث مباشر اليوم

مشاهدة مباراة الهلال ونادي الكويت بث مباشر اليوم، وذلك مع انطلاق صافرة البداية المقرر لها في تمام الساعة 9:00 بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، أي العاشرة بتوقيت أبو ظبي، وستنقل مواجهة نادي الكويت ضد الهلال على الهواء عبر قناة SSC SPORT 1 HD بأداء صوتي للمعلق عيسى الحربين.

تعرض الهلال لأول خسارة له في نهاية معسكر التدريب الذي أقيم في النمسا أمام دينامو كييف بنتيجة هدفين دون رد، وقد سبق ذلك تحقيقهم لثلاثة انتصارات متتالية.

سيكون هذا أول مباراة ودية للفريق في المملكة وهو يستعد بقوة للموسم الجديد وخصوصًا لبطولة العرب، حيث سيبدأ الفريق مشواره فيها في الأيام القليلة القادمة بمواجهة فريق الأهلي طرابلس في دور المجموعات، وستقام هذه المباراة في يوم 27 يوليو.

بث مباشر مباراة الهلال ونادي الكويت

أنهى الفريق الأزرق استعداداته للمباراة الودية، حيث سيقوم بعرض صفقاته الصيفية المستجدة وهم: كوليبالي، سافيتش، وروبين نيفيز. بالإضافة إلى التعاقد مع المدير الفني الجديد جورجي جيسوس. وبالتالي، سيقاتل اليوم بقوة وعنف للفوز.

وفي نفس السياق، يستمر نادي الكويت الكويتي في التحضير بقوة للمشاركة في البطولة العربية. حتى الآن، لعب الفريق مباراتين ودية تعادل في الأولى وفاز في الثانية.

تدخل الكويت اللقاء بشكل قوي وتركيز كامل، إذ يأمل في تقديم أداء ممتاز يليق به. ويسعى من خلال ذلك إلى الفوز ورفع معنويات اللاعبين للفترة المقبلة، وبشكل خاص قبل لقاء الفريق مع الوحدة السعودي في بطولة العرب بتاريخ ٢٨ يوليو في دور المجموعات.

يستضيف استاد الملك فهد الدولي الليلة مباراة ودية بين فريقي الهلال ونادي الكويت، وذلك ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد وخاصة بطولة العرب. ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مكة المكرمة وستنقل عبر قناة SSC SPORT 1 HD بأداء صوتي للمعلق عيسى الحربين.

مشاهدة مباراة الهلال ونادي الكويت بث مباشر يلا شوت

ويدخل الهلال المباراة بعد تحقيقه لثلاثة انتصارات متتالية في معسكر التدريب الذي أقيم في النمسا، وسيكون اللقاء الودي الأول للفريق في المملكة استعدادًا لمواجهة الأهلي طرابلس في بطولة العرب في الأيام المقبلة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال ونادي الهلال | اضغط هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال ونادي الهلال | اضغط هنـــا

وسيعرض الهلال في المباراة الودية صفقاته الصيفية المستجدة، وهم كوليبالي وسافيتش وروبين نيفيز، بالإضافة إلى التعاقد مع المدير الفني الجديد جورجي جيسوس، وسيسعى الفريق لتحقيق الفوز ورفع معنويات اللاعبين.

من جهته، يستمر نادي الكويت في التحضير بقوة للمشاركة في بطولة العرب، حيث لعب حتى الآن مباراتين ودية، تعادل في الأولى وفاز في الثانية. ويسعى الفريق من خلال المباراة الودية الليلة إلى تحقيق الفوز ورفع مستوى أدائه، وتحسين ترتيبه في بطولة العرب قبل مواجهة الوحدة السعودي في دور المجموعات.