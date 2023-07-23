بث مباشر مباراة الهلال يلا شوت: مشاهدة مباراة الهلال ونادي الكويت بث مباشر اليوم يلا شوت

مشاهدة مباراة الهلال ونادي الكويت بث مباشر اليوم يلا شوت

مشاهدة مباراة الهلال ونادي الكويت بث مباشر اليوم يلا شوت، عاد الهلال إلى المملكة العربية السعودية قادمًا من النمسا للمشاركة في خامس مبارياته في استعدادات الموسم الكروي الجديد. وذلك حين يستضيف نادي الكويت على أرض استاد الملك فهد في يوم الأحد 23 يوليو 2023.

تعطي صافرة انطلاق المباراة بين فريق الهلال السعودي ونادي الكويت في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت كل من مكة المكرمة والقاهرة، والتاسعة بتوقيت مسقط وأبو ظبي، والخامسة مساءً بتوقيت غرينتش.

سيستفيد الهلال من حضور الجماهير الكبير في أول مباراة تحضيرية للموسم الجديد في السعودية، حيث سيقدم لأنصاره النجوم الجدد. قد انضم اللاعب البرتغالي روبن نيفيز إلى الفريق بصفقة قياسية من فريق وولفرهامبتون، وتعاقد أيضًا مع المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي من تشيلسي، ومع اللاعب الصربي ميلينكوفيتش سافيتش من لاتسيو الإيطالي.

وتستعد الفرق السعودية الهلال ونادي الكويت للمشاركة في بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال عام 2023 التي ستنطلق في أسبوع واحد. سيواجه الهلال السعودي فريق الأهلي طرابلس الليبي يوم الخميس 27 يوليو في المجموعة الثانية التي تشمل أيضًا السد القطري والوداد المغربي.

في حين يقع نادي الكويت الكويتي في المجموعة الرابعة والأخيرة، ويبدأ مبارياته بمواجهة نادي الوحدة الإماراتي يوم الجمعة 28 يوليو، ويواجه الرجاء المغربي في المباراة الثانية وشباب بلوزداد الجزائري في المباراة الثالثة.

بث مباشر الهلال والكويت

يتم بث مباراة الهلال والكويت مباشرة على قنوات SSC الرياضية السعودية وقناة نادي الهلال على منصة يوتيوب. بالإضافة إلى ذلك، يمكنكم متابعة تغطية مباراة اليوم لحظة بلحظة على بوابة الفجر أخبار الرياضة السعودية.

لعب فريق الهلال أربع مباريات ودية في معسكره النمساوي تحت إشراف مدربه الجديد خورخي خيسوس. بدأ الفريق بالفوز على لاندسكرون النمساوي بستة أهداف مقابل صفر. ثم حقق الفريق فوزًا آخر بنتيجة 2-0 على جوريكا السلوفيني. واستمرت الانتصارات بفوزه على لفسبرجر النمساوي بنتيجة 2-1. لكن الفريق خسر في المباراة الأخيرة أمام دينامو كييف الأوكراني بهدف نظيف.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال ونادي الهلال | اضغط هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال ونادي الهلال | اضغط هنـــا

خلال استعداداته الأخيرة للبطولة العربية للأندية نسخة كأس الملك سلمان، خاض نادي الكويت مباراتين مع ناديين سعوديين. في اللقاء التحضيري الأول، تعادل العميد الكويتي مع أبها بنتيجة 1-1. أما في المباراة الثانية، نجح العميد في تحقيق الفوز بنتيجة 3-1 على القادسية، الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى السعودي.

تاريخيًا، تقابل الهلال والكويت في أربع مباريات سابقة، منها ثلاث مباريات رسمية وواحدة ودية. فاز الزعيم السعودي في مباراتين، بينما انتهت المباراتين الأخريتين بالتعادل، إذ انتهت إحداهما بالتعادل 1-1 والأخرى بالتعادل 0-0.