موانئ البحر الأحمر تتداول 8 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة

الاقتصاد
بوابة الفجر


أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر عن تداول 8 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة و، 410 شاحنات و74 سيارة، بالإضافة إلى وصول وسفر 1122 راكبا بموانئها، مشيرًا إلى   أن إجمالي عدد السفن الموجودة على أرصفة موانئ الهيئة 13 سفينة.

وشملت حركة الواردات 4 آلاف طن بضائع و268 شاحنة و31 سيارة ; فيما شملت حركة الصادرات 4 آلاف طن بضائع، و142 شاحنة 43 سيارة.

وشهد ميناء سفاجا  استقبال سفينة بينما غادرته السفينتان " القاهرة وأمل" فيما شهد ميناء نويبع تداول 1500 طن بضائع و128 شاحنة من خلال رحلات مكوكية للسفينة سينا.

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