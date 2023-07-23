افتتاح اجتماعات اللجنة الفنية الأردنية المصرية للنقل البري

الاقتصاد
بوابة الفجر

 بدأت اللجنة الفنية الأردنية المصرية المشتركة للنقل البري، اجتماعاتها في عمان، في إطار تعزيز علاقات النقل القائمة بين الأردن ومصر والتي تستمر ليومين.


وبحسب بيان لوزارة النقل الأردنية اليوم الأحد؛ افتتحت أمين عام الوزارة وسام التهتموني الاجتماعات، مثمنة حرص البلدين على تعزيز علاقات التعاون في مجال النقل، وتذليل الصعوبات بهدف تسهيل عمليات النقل والتجارة.


وأكد الرئيس التنفيذي لجهاز النقل البري المصري، سيد متولي استمرارية اللجنة وانتظامها لما فيه مصلحة قطاع النقل بين البلدين.

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