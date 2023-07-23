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مصر والإمارات تتصدران قائمة الوجهات المفضلة للسياح الصينيين هذا الصيف

الاقتصاد
بوابة الفجر

 اكتظت المطارات ومحطات القطار في الصين بالمسافرين  مع بداية العطلة الصيفية، ووفقا لبيانات وكالة "سي تريب" للسفر، كانت هناك زيادة ستة أضعاف في الطلب على تذاكر الطيران الدولية على أساس سنوي خلال الأيام الخمسة الأولى من موسم السفر الصيفي.

وقالت صحيفة الشعب اليومية الصينية، إن بيانات وكالة "في أف أس غلوبال" لخدمات التأشيرات تشير إلى زيادة قوية في الطلب من قبل السياح الصينيين على التأشيرات السياحية منذ مارس الماضي..وبحلول مايو، بلغ عدد الطلبات على التأشيرات الأجنبية في الصين 40٪ من مستوى عام 2019، موضحة أن "في أف أس غلوبال" تتوقع أن يستمر الارتفاع في الطلب على السفر هذا العام، وأن تدخل ذروة السفر السنوية قريبا.

أعربت وكالة "في أف أس غلوبال" عن تفاؤلها بموسم السياحة لعام 2023، متوقعة أن يستمر طوال العام.

وأضافت أن عطلة الصيف للطلاب أدت إلى تقديم ذروة الطلب على التأشيرات إلى مايو، معتقدة أن هذه الذروة ستستمر لمدة أربعة أشهر متتالية.

ومن حيث الوجهات الأجنبية للسياح الصينيين، تبرز دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية كوجهتين مفضلتين في سوق السياحة الخارجية للصينين هذا العام.

وفي هذا الصدد، قالت تشيماي، المديرة العامة لقسم أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط في شركة "تشون تشيو للسياحة"، إن الرحلات السياحية التي نظمتها الشركة نحو الإمارات ومصر منذ إطلاق أول وفد سياحي في فبراير تجاوزت التوقعات.

وفسرت تشيماي هذا بسهولة الحصول على التأشيرة السياحية، إلى جانب استعادة جزء كبير من الرحلات الجوية المباشرة، وتراوح الأسعار بين 10 آلاف و20 ألف يوان.

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