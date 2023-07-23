المواصفات والمقاييس الأردنية ونظيرتها السعودية تختتمان دورتين تدريبيتين

اختتمت مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية، اليوم الأحد، فعاليات دورتين تدريبيتين عقدتهما بالتعاون مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.



وأكدت مدير عام المؤسسة المهندسة عبير الزهير، عمق العلاقات مع الهيئة السعودية للمواصفات، التي تأتي ضمن علاقات الأخوة بين البلدين الشقيقين، التي أرسى دعائمها جلالة الملك عبدالله الثاني وأخوه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.



وأشادت الزهير خلال رعايتها حفل اختتام الدورتين، بالتعاون الوثيق بين المواصفات الأردنية ونظيرتها السعودية، الذي يمتد من حقول التدريب إلى الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة، وصولا إلى توحيد المواقف في المحافل الدولية سعيا لدعم المواقف العربية المشتركة فيها.



وكرمت المهندسة الزهير، المحاضرين الذين قدموا البرنامجين التدريبيين، معبرة عن شكرها للأشقاء في السعودية على دعمهم الدائم للمؤسسة، حيث عقد البرنامج التدريبي "آلية إعداد اللوائح الفنية ومراجعتها"، والدورة التدريبية "إعداد وتطوير سياسات وإجراءات التعيين والتبليغ لجهات تقويم المطابقة" لعدد من موظفي مؤسسة المواصفات والمقاييس.