انخفاض الدين الخارجي الروسي إلى 354.8 مليار دولار

انخفض الدين الخارجي الروسي إلى أدنى مستوى في تاريخه، ليبلغ 354.8 مليار دولار.

وأظهرت بيانات للبنك المركزي الروسي أن الدين الخارجي لروسيا انخفض منذ بداية عام 2023 بمقدار 25.9 مليار دولار وبحلول 1 أبريل 2023 بلغ 354.8 مليار دولار.

من جهة أخرى ارتفع سعر صرف العملة الروسية ( الروبل) أمام الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي في تعاملات بورصة موسكو اليوم.

وبحلول الساعة 15.30 بتوقيت العاصمة الروسية موسكو، ارتفع سعر صرف الروبل مقابل الدولار بواقع 35 كوبيكا ليصل إلى 90.85، وانخفض سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) بواقع 61 كوبيك ليبلغ 101.83 روبل ( الروبل = 100 كوبيك ).

وفي سوق الأسهم، ارتفع مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالروبل MICEX في وقت سابق ووفقا لبيانات بورصة موسكو، بنسبة 0.93% إلى 2944.72 نقطة، كما ارتفع مؤشر الأسهم المقومة بالدولار بنسبة 1.30% إلى 1022.92 نقطة.

ويأتي ارتفاع الروبل مقابل الدولار واليورو نتيجة إعلان البنك المركزي الروسي المفاجئ في اجتماعه اليوم، عن رفع سعر الفائدة بواقع 100 نقطة أساس مرة واحدة إلى 8.5% سنويا.