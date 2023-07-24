رابط نتيجة الثانوية العامة لعام 2023 اعرف الان نتيجة الصف الثالث الثانوي عبر بوابة الفجر

رابط نتيجة الثانوية العامة لعام 2023 اعرف الان نتيجة الصف الثالث الثانوي عبر بوابة الفجر

تقارير وحوارات
بوابة الفجر

رابط نتيجة الثانوية العامة لعام 2023 اعرف الان نتيجة الصف الثالث الثانوي عبر بوابة الفجر، زار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور رضا حجازي، اليوم الأحد، مركز التصحيح الرئيسي الإلكتروني الخاص بامتحانات الثانوية العامة. أعلن الدكتور رضا حجازي عن نسبة نجاح مادة الكيمياء في امتحان الثانوية العامة والتي بلغت 88.9%، مشيرًا إلى أن نسبة الطلاب الذين حصلوا على درجة 95% وأكثر من الدرجة الكلية تبلغ 2.4% من إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا امتحان الكيمياء.

وفقًا للوزير، كانت نسبة النجاح في امتحان مادة الجغرافيا 91.6٪، وحصل 95٪ وأكثر من الدرجة الكلية لمادة الجغرافيا 1.9٪ من إجمالي عدد الطلاب الذين قدموا لامتحانها. بالنسبة لامتحان مادة التاريخ، بلغت نسبة النجاح 90.2٪، وكان عدد الطلاب الذين حصلوا على درجة 95٪ وأكثر من الدرجة الكلية لمادة التاريخ 0.1٪ من إجمالي عدد الطلاب الذين قدموا لامتحانها.

وشرح الدكتور رضا حجازي أن نسبة الطلاب الناجحين في اختبار مادة الفيزياء بلغت 91 في المئة وحصل على درجة 95 في المئة أو أعلى من الدرجة الكلية بنسبة 2.9 في المئة من إجمالي عدد الطلاب المشاركين في امتحان مادة الفيزياء.

نتيجة الثانوية العامة 2023

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني منح 828 طالبًا وطالبة على مستوى البلاد درجات إضافية في نتيجة الثانوية العامة لعام 2023، وتلك الدرجات هي درجات الحافز الرياضي لعام 2023.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إن عدد الطلاب الذين حصلوا على درجات الحافز الرياضي في نتيجة الثانوية العامة لعام 2023 في الألعاب الفردية بلغ 2023 بالكامل. وتم توزيعهم بواقع 243 طالبًا بالنسبة للبنين و181 طالبة بالنسبة للبنات.

ورفعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المعلومات التالية، عدد الطلاب الذين حصلوا على درجات الحافز الرياضي في نتيجة الثانوية العامة لعام 2023 في الألعاب الجماعية بلغ 404 طالب، من بينهم 215 طالبًا من الذكور و189 طالبة من الإناث.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 

يظهر رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 على موقع وزارة التربية والتعليم بعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023 بشكل رسمي مباشرةً.

ويمكن ترقب ظهور رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 على موقع وزارة التربية والتعليم

وأكدت مصادر في مقرات تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023، أن مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2023، تؤكد إرتفاع نسبة نجاح الثانوية العامة 2023 عن العام الماضي والدرجات حلوة ”.
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يتضمن تقرير وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لعام 2023 حول نتائج الثانوية العامة في مصر، الكثير من المعلومات الهامة والإيجابية، فقد تم الإعلان عن نسب نجاح مرتفعة في مواد الكيمياء والجغرافيا والتاريخ والفيزياء، مع وجود عدد من الطلاب الذين حصلوا على درجات عالية في هذه المواد.

كما تم الإعلان عن منح 828 طالبًا وطالبة درجات إضافية في نتيجة الثانوية العامة بموجب الحافز الرياضي لعام 2023، مما يعكس التركيز الكبير على تشجيع الرياضة والنشاط البدني في المدارس.

 ويخلص التقرير إلى أن نتائج الثانوية العامة لعام 2023 تشير إلى تحسن الأداء العام للطلاب، وهذا يعزز الثقة في نظام التعليم في مصر ويعد خطوة هامة نحو تعزيز المستوى التعليمي في البلاد.

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