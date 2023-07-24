حصرياً.. رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 بالرقم القومي عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

حصريًا.. رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 بالرقم القومي عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

تقارير وحوارات
بوابة الفجر

 رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 بالرقم القومي عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، ستظهر نتيجة الثانوية الأزهرية لعام 2023 قريبًا، وستتاح للاستعلام عنها باستخدام الرقم القومي على الرابط الإلكتروني لبوابة الأزهر. ينتظر الطلاب وأولياء الأمور بشدة إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية لعام 2023.

زادت حركة مرور الطلاب وأولياء الأمور على محركات البحث للبحث عن تاريخ ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية لعام 2023 ورابط بوابة الأزهر الإلكترونية للتحقق من نتيجة الصف الثالث الثانوي الأزهري عن طريق الرقم القومي ورقم الجلوس، وذلك منذ انتهاء الامتحانات في اليوم الثاني عشر من شهر يوليو الحالي.

بغية تقديم أحدث أخبار التعليم لأبنائنا الطلاب، يقدم لكم موقع بوابة الفجر موعد صدور نتيجة الثانوية الأزهرية لعام 2023، بالإضافة إلى رابط بوابة الأزهر الإلكترونية التي يمكنكم من خلالها الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الثانوي الأزهر باستخدام الرقم القومي.

موعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية 2023

فيما يتعلق بموعد إعلان نتائج الثانوية الأزهرية 2023 بدأت عملية التصحيح منذ ثمانية أيام، تحديدًا يوم السبت الماضي الموافق للسادس عشر من يوليو الحالي، وانتهت خلال الأيام السابقة، حيث بدأت لجان التصحيح في استعراض وتسجيل درجات الطلاب تمهيدًا لعرض النتيجة واعتمادها من قبل السيد الدكتور محمد الضويني، نائب وكيل الأزهر نيابة عن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

تخطط الأزهر الشريف لتخصيص 16 مركزًا لتصحيح أوراق إجابات الطلاب، ومن المتوقع أن تُعلن نتيجة الثانوية الأزهرية لعام 2023 في الأسبوع المقبل، وتستند هذه التوقعات إلى تجربة العام الماضي حيث تم اعتماد نتيجة الثانوية الأزهرية والإعلان عنها بعد مرور 20 يومًا على انتهاء الامتحانات.

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 بالرقم القومي

يتيح الأزهر الشريف رابط مباشر على بوابة الأزهر الإلكترونية للاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية بالرقم القومي ورقم الجلوس في كل عام دراسي، لذا نقدم لكم في السطور التالية رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 بالرقم القومي، عبر الخطوات التالية:
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  • الدخول على رابط بوابة الأزهر الإلكترونية من هنــــــــــــــــــــــــــــــا.
  • وأنقر على الخدمات الإلكترونية.
  • ستجد بعض الأيقونات، اختار منها أيقونة نتيجة الثانوية الأزهرية 2022-2023.
  • سجل الرقم القومي أو رقم الجلوس، حسب ما يتوفر في الرابط الذي ستوفره الوزارة.
  • أخيرًا اضغط على استعلام وسوف تظهر النتيجة في لحظات.

جدير بالذكر أن نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 التي ستتاح على بوابة الأزهر الإلكترونية، هي نتيجة استرشادية فقط، حيث على الطالب التوجه للمدرسة أو المعاهد التابع له واستخراج النتيجة.

أسماء أوائل الثانوية الأزهرية 2023

وسيتم إعلان أسماء أوائل الثانوية الأزهرية 2023 خلال مؤتمر إعلان النتيجة، وسيتم نشر صورهم على صفحة الأزهر الشريف، ومن المنتظر أن يتصل بهم الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف لتهنأتهم على تفوقهم الدراسي.

وصل عدد الطلاب والطالبات الذين تقدموا لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية في القسمين العلمي والأدبي إلى 141،509. منهم، تقدم 90،771 طالبًا وطالبة من القسم الأدبي، ومن هؤلاء، كان هناك 56،287 طالبًا من الذكور و34،484 طالبة من الإناث. بالنسبة لعدد الطلاب في القسم العلمي، كان هناك 27،435 طالبًا من الذكور و23،303 طالبة من الإناث، بإجمالي 50،738 طالبًا وطالبة في القسم العلمي. وتم توزيعهم على 588 لجنة في جميع أنحاء البلاد.

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