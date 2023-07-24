«بالاسم ورقم الجلوس» رابط نتائج الثانوية الأزهرية 2023 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

«بالاسم ورقم الجلوس» رابط نتائج الثانوية الأزهرية 2023 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

تقارير وحوارات
بوابة الفجر

نتيجة الثانوية الأزهرية 2023.. انتهت أعمال تصحيح امتحانات الثانوية الأزهرية لعام 2023 في جميع مراكز التصحيح على مستوى الجمهورية، وتتكون هذه المراكز من 16 مركزًا وهم: "القاهرة، القليوبية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، الدقهلية، البحيرة، الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر".

بعد اكتمال عمليات التصحيح، يجري الآن عمليات المراقبة والمراجعة، وتحديد الطلاب الأوائل في كل فرع، ثم تحديد الأوائل على مستوى البلاد.

موعد نتيجة الثانوية الأزهرية 2023

تعقد مشيخة الأزهر الشريف مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023. سيحضر الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، إلى جانب الشيخ أيمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والشيخ أحمد عبد العظيم رئيس الإدارة المركزية للإمتحانات.

من المتوقع أن يتم الإعلان عن نتيجة الثانوية الأزهرية لعام 2023 في نهاية هذا الأسبوع أو في بداية الأسبوع المقبل.

يتوقع أن يتصل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بطلاب الثانوية الأزهرية 2023 ويهنئهم بنجاحهم وتفوقهم خلال الأيام القادمة.

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2023

وفور اعتماد نتيجة الثانوية الأزهرية 2023، سيتم إتاحتها خلال الرابط الآتي.

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نتيجة معاهد البعوث الإسلامية للطلاب الوافدين

وقد اعتمد الدكتور محمد الضويني نتيجة الامتحانات الأولى للشهادتين الإعدادية والثانوية الأزهرية في مدارس البعثات الإسلامية للطلاب الأجانب يوم الاثنين الماضي، للعام الدراسي 2022-2023.

نسبة النجاح العامة في الصف الإعدادية بلغت 53.34% من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان، وكان عددهم 786 طالبًا وطالبة. أما نسبة النجاح العامة في الشهادة الثانوية، فقد بلغت 57.64% من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان، وكان عددهم 735 طالبًا وطالبة.

وأعرب وكيل الأزهر عن تحية وتقديره لطلاب معاهد البعوث الإسلامية الذين اجتهدوا ونجحوا في الحصول على شهادتي الإعدادية والثانوية الأزهرية، والتي تميزت بتنوعها وشمولها ومنهجها الواسع. وقد أشار إلى أن ذلك يجعل الطالب الأزهري مهيئًا لنشر رسالة الأزهر الشريف، وذلك يتطلب جهدًا وعلمًا ومعرفةً، بالإضافة إلى القدرة على البحث والتميز العلمي في قلعة العلم العريقة. كما وجه بنشر النتيجة على بوابة الأزهر الإلكترونية.

تفقد الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، اليوم الأحد، مركز تصحيح المدينة المنورة بمنطقة الجيزة الأزهرية.

وتأتي هذه الزيارة في في إطار المتابعة المستمرة لقطاع المعاهد الأزهرية لأعمال الامتحانات والتصحيح والتي تسعى إلى ضبط أعمال التصحيح.

وأكد الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن تحقيق العدالة بين الطلاب في مقدمة أولويات الأزهر للحفاظ على مستقبل أبنائه، موصيًا المصححين أن يبذلوا قصارى جهدهم في أعمال التصحيح، حتى يأخذ الطلاب حقهم كاملًا.

جدير بالذكر أنه انطلقت أعمال تصحيح الشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي، ومعهد البعوث الإسلامية، اليوم السبت، بمشاركة 22428 مصحح للتصحيح في ١٦ مركزا على مستوى الجمهورية، وهم: (القاهرة- القليوبية- المنوفية- الغربية- كفر الشيخ- الشرقية- الدقهلية- البحيرة- الجيزة- الفيوم- بني سويف- المنيا- أسيوط- سوهاج- قنا- الأقصر).

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