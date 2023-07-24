“رسميًا” رابط نتيجة الثانوية العامة ليبيا 2023 الدور الأول “علمي وأدبي وديني” برقم الجلوس

“رسمياً” رابط نتيجة الثانوية العامة ليبيا 2023 الدور الأول “علمي وأدبي وديني” برقم الجلوس

تستعد وزارة التربية والتعليم في حكومة الائتلاف الوطني في ليبيا للإعلان عن نتيجة الشهادة الثانوية العامة الدور الأول 2023 واعتمادها في جميع الفروع والتخصصات "علمي وأدبي وديني". قد أصدرت وزارة التربية والتعليم الليبية بيانًا رسميًا خلال الساعات القليلة الماضية يعلن فيه موعد اعتماد وإعلان نتيجة الثانوية العامة في ليبيا 2023، وأكدت الوزارة أنه سيتم الإعلان عن مكان وتوقيت عقد المؤتمر الصحفي الذي سيعقده وزير التربية والتعليم في ليبيا لإعلان واعتماد النتيجة في الساعات القليلة القادمة. وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم الليبية أنه سيتم الإعلان في المؤتمر عن أسماء الأوائل في جميع التخصصات والفرعيات على مستوى الجمهورية الليبية. وأكدت الوزارة في البيان أيضًا أن نتيجة الشهادة الثانوية الليبية ستتم إعلانها بشكل إلكتروني.

امتحانات الثانوية العامة ليبيا 2023

أكد البيان الرسمي الصادر عن وزارة التربية والتعليم في ليبيا أن نتيجة إكمال مرحلة التعليم الثانوي الدور الأول لعام 2023 ستُعلن رسميًا يوم الثلاثاء القادم الموافق 25 يوليو 2023. من جانب آخر، أعلن وزير التربية والتعليم في ليبيا "موسى المقريف" ومدير المركز الوطني للامتحانات "أحمد مسعود" أن نسبة النجاح لهذا العام الدراسي وفقًا للمؤشرات النهائية لعملية التصحيح وتقييم الدرجات مبشرة للغاية ومرتفعة عن الأعوام السابقة. وأعلن وزير التربية الليبية أيضًا انتهاء جميع أعمال التصحيح والمراجعة والتدقيق خلال الأيام الماضية، كما أشار مدير المركز الوطني للامتحانات في ليبيا إلى أنه يتم حاليًا إعداد القوائم النهائية لأسماء الناجحين لاعتمادها من قبل وزير التربية والتعليم.

موقع وزارة التربية والتعليم ليبيا 2023

"بدأت امتحانات الشهادة الثانوية العامة في ليبيا للدور الأول لعام 2023 يوم الخميس الموافق 8-6-2023 بمادة التعبير، وانتهت جميع امتحانات جميع التخصصات يوم الاثنين الموافق 26-6-2023 بمادة الأحياء لطلاب القسم العلمي. يمكن لجميع الطلاب والطالبات الاستعلام عن نتائج امتحانات الدور الأول لعام 2023 للثانوية العامة في ليبيا مباشرة بعد اعتمادها عن طريق اتباع الخطوات التالية:"

الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم الليبية الإلكتروني.

كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب في المكان المخصص.

كتابة رقم القيد.

الضغط على مربع “عرض الدرجات”.

أعلنت وزارة التربية والتعليم في حكومة الائتلاف الوطني في ليبيا عن موعد اعتماد وإعلان نتيجة الشهادة الثانوية العامة الدور الأول لعام 2023 في جميع الفروع والتخصصات "علمي وأدبي وديني". وأشار البيان الرسمي الصادر عن الوزارة إلى أن نتيجة الثانوية العامة ستتم إعلانها بشكل إلكتروني، وسيتم الإعلان عن مكان وتوقيت عقد المؤتمر الصحفي الذي سيعقده وزير التربية والتعليم في ليبيا لإعلان واعتماد النتيجة في الساعات القليلة القادمة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم الليبية أنه سيتم الإعلان في المؤتمر عن أسماء الأوائل في جميع التخصصات والفرعيات على مستوى الجمهورية الليبية. وقد أشار الوزير أيضًا إلى أن نسبة النجاح لهذا العام الدراسي مبشرة للغاية ومرتفعة عن الأعوام السابقة، وقد أنهى المركز الوطني للامتحانات جميع أعمال التصحيح والمراجعة والتدقيق خلال الأيام الماضية، ويتم حاليًا إعداد القوائم النهائية لأسماء الناجحين لاعتمادها من قبل وزير التربية والتعليم.

وتأتي هذه النتائج بعد أن بدأت امتحانات الشهادة الثانوية العامة في ليبيا للدور الأول لعام 2023 يوم الخميس الموافق 8-6-2023 بمادة التعبير، وانتهت جميع امتحانات جميع التخصصات يوم الاثنين الموافق 26-6-2023 بمادة الأحياء لطلاب القسم العلمي.

ومن المتوقع أن تنتهي حالة الترقب والقلق التي يشعر بها الطلاب وأولياء الأمور قريبًا بعد إعلان النتائج الرسمية، والتي يمكن لجميع الطلاب والطالبات الاستعلام عنها مباشرة بعد اعتمادها عن طريق الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم الليبية الإلكتروني وكتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب في المكان المخصص، وكتابة رقم القيد، والضغط على مربع “عرض الدرجات”.

ويشير تقرير وزارة التربية والتعليم في ليبيا إلى أن نتائج الشهادة الثانوية العامة ستكون مرجعًا هامًا للطلاب الذين ينوون الالتحاق بالتعليم العالي، كما أنها تعكس الجهود التي بذلها الطلاب والمعلمون والمسؤولون في النظام التعليمي الليبي خلال العام الدراسي.

ويعتبر الحصول على الشهادة الثانوية العامة في ليبيا مفتاحًا للالتحاق بالكليات والجامعات، إذ يتطلب الحصول على الدرجات العالية في الامتحانات الإلكترونية الدخول إلى الجامعات الحكومية والخاصة في البلاد. وتهدف وزارة التربية والتعليم في ليبيا إلى تحسين جودة التعليم ورفع مستوى النجاح في الامتحانات الرسمية والاختبارات، وذلك عن طريق توفير بيئة تعليمية مناسبة وتطوير المناهج الدراسية وتدريب المعلمين وتحسين البنية التحتية للمدارس.

وفي ختام التقرير، يمكن القول إن إعلان نتيجة الشهادة الثانوية العامة في ليبيا يعد حدثًا مهمًا في عالم التعليم، حيث ينتظرها الطلاب وأولياء الأمور بفارغ الصبر. ويتمنى الجميع أن يحصل الطلاب على الدرجات العالية والنجاح في حياتهم المهنية المستقبلية، وأن تستمر وزارة التربية والتعليم في ليبيا في تطوير نظام التعليم وتحسين جودته لتحقيق الريادة في المجال التعليمي.