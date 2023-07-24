رابط استخراج نتائج الثانوية الليبية 2023 الدور الأول وزارة التربية والتعليم موقع منظومة الامتحانات

رابط استخراج نتائج الثانوية الليبية 2023 الدور الأول وزارة التربية والتعليم موقع منظومة الامتحانات، مع ظهور نتائج الثانوية الليبية، زادت معدلات البحث في محرك جوجل وذلك للبحث عن نتائج الشهادة الثانوية في ليبيا لعام 2023. قامت وزارة التربية والتعليم الليبية بتحديد وقت إعلان النتائج وذلك عبر الموقع المعيّن الذي سيسهل على الطلاب الاطلاع على النتائج دون الحاجة للتزاحم والذهاب إلى المراكز الموجهة، أعلنت الوزارة أيضًا أن النتائج ستكون متاحة من خلال رابط محدد يتم استخدام رقم الجلوس فقط للوصول إليه. سنحدد الآن معكم خطوات استعلام النتائج.

نتائج الثانوية الليبية الدور الأول لعام 2023

قامت وزارة التربية والتعليم في ليبيا بإعلان أنها قاربت على الانتهاء من استلام الأوراق، وسوف يتم الإعلان عن النتائج بعد احتساب الدرجات والتأكد من صحتها واكتمال عملية التصحيح. من المتوقع أن يتم ذلك في يوليو 2023 من خلال رابط مخصص للنتائج. أكد الوزير ضرورة إنهاء عملية التصحيح بسرعة بواسطة المصححين للسماح بالإعلان عن النتائج على الفور بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك.

كيف يمكنني الاستعلام عن نتائج الشهادة الثانوية عام 2023؟

تتضمن الخطوات التالية اللازمة للاستعلام عن نتائج الشهادة الثانوية في ليبيا لعام 2023.

في البداية عليكم التوجه إلى موقع وزارة التربية والتعليم في ليبيا ويمكنك الذهاب له من هنا.

بعد ذلك عليكم كتابة الاسم بشكل ثلاثي.

يجب الآن كتابة رقم الجلوس وكذلك أيضا رقم القيد في أماكنهم الصحيحة.

يجب على الطالب النقر فوق أيقونة بحث وينتظر قليلا حتى تظهر له النتائج في حال ظهورها.

بإتمام هذه الخطوات الثالثة بالفعل بشكل صحيح ستتمكن من الحصول على نتائج الشهادة الثانوية لهذا العام 2023 في ليبيا بكل بساطة وسهولة، وذلك بفضل وزارة التعليم التي قامت بإنشاء رابط إلكتروني مخصص لذلك حتى تسهل على الطلاب الحصول على النتائج.

بعد إكمال جميع الخطوات السابقة، يمكنك الحصول بسهولة على نتائج شهادة الثانوية في ليبيا لعام 2023 عبر الرابط الإلكتروني المقدم من الوزارة لتسهيل الوصول للطلاب وتجنب التزاحم وانتشار الأمراض والأوبئة.

نتائج الشهادة الثانوية في ليبيا 2023

ويجب أن نعلم أن وزارة التعليم الليبية تقول أن هناك 123،491 طالبًا وطالبة قد تقدموا لامتحانات الشهادة الثانوية في ليبيا لعام 2023. تتم إجراء امتحاناتهم بواسطة 8،515 شخصًا، موزعين على 884 لجنة. يقوم نحو 2،372 مراقبًا بمراقبتها، بالإضافة إلى 20،793 ملاحظًا، و884 مرشد نفسي، و131 مشرفًا لفئات خاصة، و3،536 حارسًا، و1،450 خدمة فرد.