نتيجتك هنا..نتائج الصف التاسع 2023 في سوريا الدور الأول عبر <وزارة التربية السورية>

نتائج الصف التاسع 2023 في سوريا الدور الأول عبر <وزارة التربية السورية>

نتائج الصف التاسع 2023 في سوريا الدور الأول عبر <وزارة التربية السورية>،في مختلف مناطق الجمهورية السورية، يتسابق الأشخاص للبحث عن نتائج (الصف التاسع 2023 سوريا الدور الأول)، حيث يتقرب موعد ظهور النتيجة بعد الانتهاء من الامتحانات في يونيو الماضي 2023، وبدء عملية تصحيح أوراق الإجابة الخاصة بكل طالب.

نتائج امتحان الصف التاسع لعام 2023 في سوريا الدور الأول وكيفية الوصول إليها.

لمعرفة نتائج الصف التاسع في سوريا للدور الأول في عام 2023، عليك اتباع بعض الخطوات. يجب عليك الدخول إلى موقع وزارة التربية السورية ومن ثم النقر على أيقونة عرض النتائج. بعد ذلك، يجب عليك اختيار "نتيجة الصف التاسع" وتحديد الدور الأول. ثم يجب عليك إدخال اسم الطالب بالشكل الرباعي والنقر على أيقونة "عرض". بعد ذلك، ستظهر لك النتيجة الخاصة بك.

نتائج الصف التاسع 2023 في سوريا الدور الأول عبر <وزارة التربية السورية>

نتائج الدور الأول للصف التاسع في سوريا لعام 2023 وفقًا لرقم التسجيل.

هناك طريقة أخرى لمعرفة نتائج الصف التاسع في سوريا للدور الأول في عام 2023، هذه الطريقة تعتمد على استخدام رقم الاكتتاب. يجب عليك الدخول إلى موقع وزارة التربية السورية، ثم تحديد "نتائج الصف التاسع". بعد ذلك، يتوجب عليك اختيار الشعبة التي تدرسها، ثم إدخال رقم الاكتتاب الخاص بك، بعد ذلك يتم تحديد المحافظة التي تنتمي إليها. أخيرًا، عليك الضغط على زر البحث للحصول على النتيجة.

نتائج الصف التاسع 2023 في سوريا الدور الأول عبر <وزارة التربية السورية>

واستمرت عملية تصحيح أوراق الامتحانات طوال فترة العيد، من أجل العمل على إظهار نتائج الصف التاسع في سوريا للدورة الأولى لعام 2023. ووصل عدد الطلاب والطالبات الذين تقدموا لاجتياز شهادة التعليم الأساسي إلى 321494. وبلغ عدد مراكز الامتحانات 2718. أما فيما يتعلق بطلاب التعليم الشرعي في المرحلة الإعدادية، فقد بلغ عددهم 7757 موزعين على 94 مركز امتحاني. أما بالنسبة لطلاب التعليم الثانوي في جميع تخصصاته، فقد بلغ عددهم 229509. وبلغ عدد طلاب التخصص العلمي في التعليم الثانوي العام 1533389.

كيفية استخراج نتائج الصف التاسع الأساسي 2023

الدخول على موقع وزارة التربية السورية الإلكتروني.

الضغط على أيقونة “النتائج الامتحانية” التي تظهر على الشاشة الرئيسية.

اختيار نتائج الصف التاسع.

القيام باختيار نوع الاختبار “عاما أو شرعيا”.

كتابة الاسم ورقم الاكتتاب.

الضغط على مربع بحث.

تطبيق نتائج التاسع 2023 في سوريا

التطبيق يتيح للطلاب الاطلاع على نتائج امتحان الصف التاسع والاستعلام عنها، والحصول على بيان مفصل بالدرجات بسهولة تامة، دون الحاجة إلى زيارة المدرسة. يمكن تنزيل التطبيق من خلال الشرح التالي.