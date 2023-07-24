عاجل| أسعار الذهب اليوم.. بشرى سارة للمقبلين على الزواج بشأن عيار 21

شهد سعر الذهب اليوم الاثنين 24 يوليو 2023 بكافة الأعيرة استقرار على آخر ارتفاع له، حيث شهد سعر الذهب عيار 21 عند 2165 جنيهًا، كما استقر سعر الذهب عيار 24 عند 2474 جنيهًا.

ومع انتهاء شعائر بموسم الحج واستمرار عودة عدد كبير من المصريين العاملين في المملكة، تقدم «المصري اليوم» في السطور التالية بيانًا بأسعار الذهب في المملكة اليوم، بعد قرار الحكومة المصرية إعفاء الذهب القادم مع الوافدين من الجمارك.

عيار 24

استقر سعر الذهب اليوم عيار 24 عند 2474 جنيهًا.

عيار 21

استقر سعر الذهب اليوم عيار 21 عند 2165 جنيهًا.

الذهب عيار 18

- سعر الذهب الآن عيار 18: 1856 جنيهًا.