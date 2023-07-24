سعر الذهب اليوم 24 يوليو 2023 في محلات الصاغة بمصر

استقرار السعر

استقرت أسعار الذهب، اليوم الاثنين في محلات الصاغة العاملة بالسوق المحلية دون سعر المصنعية، حيث تشهد أسعار الذهب انخفاضًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة وخلال السطور التالية نرصد سعر الذهب اليوم الاثنين 24 يوليو 2023، وجاء سعر الذهب اليوم على النحو التالي..



أسعار الذهب اليوم الاثنين 24 يوليو 2023



أسعار الذهب اليوم تحرص جريدة 'الفجر'، على تقديم خدمة لقرائها بنشر أسعار الذهب اليوم الاثنين في محلات الصاغة العاملة بالسوق المحلية دون سعر المصنعية، وجاءت أسعار الذهب اليوم على النحو التالي..

أسعار الذهب اليوم الاثنين 24 يوليو



سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم نحو 2474.25 للبيع، 2462.75 للشراء.

سعر الذهب عيار 22

وصل سعر الذهب عيار 22، 2268 للبيع، 2257.5 للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21، الأكثر مبيعا وانتشارا في محلات الصاغة المصرية نحو، 2165 للبيع، 2155 للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو، 1855.75 للبيع، 1847.25 للشراء.

سعر الذهب عيار 14

سجل سعر الذهب عيار 14 نحو، 1843.25 للبيع، 1436.75 للشراء.

سعر الذهب عيار 12

سجل الذهب عيار 12 نحو، 1237.25 للبيع، 1231.5 للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب في الأسواق المصرية إلى 17320 للبيع، 17240 للشر

سعر مصنعية الذهب



وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

سعر الذهب مع تثبيت سعر الفائدة

وكانت قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا الخميس الموافـــق 22 يونيو 2023 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 18.75%.