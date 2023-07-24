استقرار السعر

أسعار العملات العربية والأجنبية، استقرت أسعار العملات العربية والأجنبية، في مستهل التعاملات الصباحية اليوم الاثنين في البنوك ومكاتب الصرافة، تزامنًا مع أول أيام عمل للبنوك ومكاتب الصرافة، عقب انتهاء العطلة الرسمية في البنوك، وعودة العمل في البنوك اليوم، وفي التقرير التالي نرصد أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الاثنين في البنوك والتي جاءت على النحو التالي..

أسعار العملات اليوم أمام الجنيه المصري



أسعار العملات اليوم، تحرص جريدة الفجر على تقديم خدمة لقرائها بنشر أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الاثنين في البنوك ومكاتب الصرافة، وجاءت أسعار العملات اليوم على النحو التالي..

سعر الدولار اليوم

سجل الدولار في البنك المركزي المصري نحو 30.83 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم

سجل اليورو في البنك المركزي المصري نحو 33.58 جنيه للشراء، و33.73 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني اليوم

سعر الجنيه الإسترليني، سجل الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري نحو 39.82 جنيه للشراء، 39.99 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسري اليوم

سجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 34.88 جنيه للشراء، و35.05 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم

سجل الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 100.49 جنيه للشراء، و100.96 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

سجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 8.39 جنيه للشراء، و8.42 جنيه للبيع.

سعر 100 ين ياباني

وسجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 22.03 جنيه للشراء، و22.12 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأسترالي اليوم

سجل الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري نحو 20.85 جنيه للشراء، و20.94 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني اليوم

وسجل الدينار البحريني في البنك المركزي المصري نحو 81.79 جنيه للشراء، و82.14 جنيه للبيع.

سعر الريال العماني اليوم

وسجل الريال العماني في البنك المركزي المصري نحو 80.08 جنيه للشراء، و80.41 جنيه للبيع.

سعر الريال في البنك المركزي المصري

وسجل الريال القطري في البنك المركزي المصري نحو 8.45 جنيه للشراء، و8.49 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردني اليوم

سجل الدينار الأردني في البنك المركزي المصري نحو 43.43 جنيه للشراء، و43.69 جنيه للبيع.

سعر اليوان الصيني

وسجل اليوان الصيني في البنك المركزي المصري نحو 4.27 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع