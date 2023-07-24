عاجل| البنك المركزي: اصدار مبادرة لدعم القطاع السياحي قريبا

قال البنك المركزي المصري في خطاب للبنوك، إنه قرر وفقا لقرار مجلس الورزاء بالغاء مبادرة منخفضة العائد للشركات العاملة بالقطاع السياحي، وعدم منح اي تمويلات جديدة للشركات في تلك المبادرة.

وكان مجلس الوزراء قرر فى ديسمبر الماضى بعد الموافقة على اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليار دولار، بالغاء كافة المبادرات منخفضة العائد ونقل اشرافها إلى وزارة المالية بدلا من البنك المركزي، حيث تم الغاء مبادرة دعم القطاع الصناعي بفائدة 8%، بينما تم اسناد مبادرة دعم القطاع السياحي وإلى وزارة السياحة التى تتولى تنفيذ مبادرة بفائدة 11% لحين انتهاء التمويلات المخصصة لها بقيمة 50 مليار جنيه.

وذكر البنك المركزي، أن مجلس الوزراء قرر في 5 يوليو 2023 الموافقة على إلغاء المبادرات ذات العائد المنخفض بشأن دعم قطاع السياحة.

واضاف البنك المركزي، إنه يتم دراسة اصدرا مبادرة جديدة بفائدة منخفضة لدعم القطاع السياحي خاصة وان الفائدة على الاقراض حاليا بالبنوك تصل إلى 20% مما تفرض اعباء تمويلية ضخمه على الشركات السياحية.