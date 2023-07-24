‘‘ الآن ‘‘ استخراج نتائج الصف التاسع 2023 سوريا حسب الاسم موقع وزارة التربية والتعليم السورية

استخراج نتائج الصف التاسع 2023 سوريا حسب الاسم موقع وزارة التربية والتعليم السورية ، تجري وزارة التربية والتعليم السورية حاليًا بحوثًا لكشف نتائج الامتحان الخاص بشهادة التعليم الأساسي للصف التاسع للعام 2023. من المتوقع أن تظهر النتائج قريبًا وتقوم الوزارة حاليًا بتنفيذ الإجراءات النهائية قبل الإعلان الرسمي عن النتائج في جميع المحافظات، وتم الإعلان أيضًا أنه سيتم عقد اجتماع مع وزير التربية والتعليم حيث من المرجح أن يتم إعلان النتائج خلال هذا الاجتماع باسم الطلاب وأرقامهم التسلسلية، وشهدت عمليات التدقيق اللغوي ضغطًا كبيرًا بسبب عدد الممتحنين الكبير، ولذلك يعملون حتى ساعات مبكرة من الصباح لإكمالها ونشر النتائج على موقع نتائج سوريا 2023 للصف التاسع. سنقدم لكم جميع التفاصيل حول الأمر وكيفية التحقق من النتائج عبر الإنترنت.

نتائج الصف التاسع 2023 حسب الاسم

يمكن الوصول بسهولة إلى نتائج الصف التاسع 2023 في سوريا من خلال الرابط المتاح على موقع وزارة التربية والتعليم السورية. تم إطلاق تطبيق أبك للإعلان عن نتائج شهادة التعليم الأساسي للعام الدراسي الحالي 2023. تأخر إصدار النتائج بسبب نتائج البكالوريا، وتم الإعلان عنها بعد إكمال جميع النتائج بدوام كامل لحالة تسع سنوات. يمكنك الوصول إلى رابط موقع نتائج التاسع 2023 في سوريا عبر موقع حكومة سوريا واتباع الخطوات التالية التي سوف نوضحها لك.

الخطوة الأولى هي الدخول مباشرة إلى موقع وزارة التربية على الإنترنت من هنا.

في الخطوة التالية، يجب على الطالب كتابة اسمه بالكامل مع رقم الاكتتاب في المكان المحدد له.

يحدد الباحث التسعة النتائج لتظهر نتائج هذه المرحلة له.

يختار الطالب اسم المحافظة التي يدرس فيها

وفي النهاية، يجب عليه الضغط على زر عرض نتيجته الشخصية ليطلع على كافة التفاصيل.

استخراج نتائج التاسع سوريا حسب الاسم

سيتمكن الطلاب في سوريا من الحصول على نتائج امتحانات الصف التاسع بعد ساعات قليلة فقط، ويُعتقد أن عملية التصحيح جارية منذ أكثر من شهر. بدأ العد التنازلي للإعلان عن نتائج امتحان الشهادة الأساسية لعام 2023 في سوريا باستعمال الأسماء. يمكنك أيضًا معرفة النتائج من خلال تطبيق النتائج، حيث تم تصميم التطبيق بواجهة سهلة الاستخدام وبإمكانك معرفة نتيجتك من خلاله. دون الحاجة إلى تثبيت فين، يمكنك تنزيل البرنامج من موقع وزارة التربية والتعليم السورية.

نتائج امتحانات الصف التاسع سوريا 2023

قام الطلاب بإجتياز الاختبارات التاسعة في عدد من المواد مثل اللغة العربية واللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية ومادة التفتيش والتربية الدينية وغيرها، استمرت الاختبارات لمدة أكثر من أسبوعين في جميع المحافظات، وقد أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة حمص أمس عن إنتهاء عمليات التصحيح. وسيتم عرض نتائج جميع المحافظات، مثل دمشق وحمص وحلب وطرطوس ودرعا والقنيطرة ودير الزور والمحافظات الأخرى في سوريا.