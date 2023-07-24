الآن.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 الشهادة الثانوية في المحافظات بالاسم ورقم الجلوس

ظهرت نتائج امتحان الثانوية العامة لعام 2023 برقم الجلوس على شبكة الإنترنت واستولت على عملية البحث في محرك البحث "جوجل" خلال الساعات السابقة، وتساءل العديد من طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور عن تاريخ إعلان نتيجة الامتحان عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023

تواصل "بوابة الفجر" تقديم خدماتها في جميع مراحل التعليم المختلفة، وذلك للطلاب والطالبات وأولياء الأمور، حيث تقوم بنشر رابط يمكن الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس والاسم بشكل فوري وسريع جدًا.

موعد نتيجة الثانوية العامة 2023

في الوقت الحالي، تقوم وزارة التربية والتعليم بالتحضير لإعلان نتائج الثانوية العامة برقم الجلوس 2023 في أول شهر أغسطس المقبل، على النحو المعلن سابقًا من قبل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم.

أكد مسؤول من وزارة التربية والتعليم أن تصحيح امتحانات الثانوية العامة للأسئلة المقالية في مواد الأحياء والفلسفة والمنطق والجبر والهندسة الفراغية قد انتهى اليوم الثلاثاء.

وذكر المصدر في حديثه الخاص لـ "بوابة الفجر" أنه سوف يتم، فور الانتهاء من تصحيح الاختبارات، تحديد الطلاب المستحقين لدرجات الرأفة بهدف تحويل حالة الطالب من راسب إلى ناجح.

نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

وأشار المصدر إلى أنه سيتم إعطاء تقدير الرأفة للطالب الذي يستفيد منه لتعديل وضعه من راسب في الجولة الثانية، أو من الجولة الثانية إلى ناجح في الجولة الأولى وذلك بناءً على نسبة 10% من إجمالي درجة كل مادة.

تضاف نقاط العواطف إلى كشف إجابة الطالب المستحق لتعديل وضعه في المادة التي يحتاج إليها بنسبة تصل إلى 10٪ من الدرجة الكلية في جميع المواد.

ويتم إعطاء الطلاب المؤهلين درجات الرفق حتى 8 درجات لموضوع اللغة العربية ودرجته الإجمالية من 80 درجة.

يتم منح الطالب درجات تصل إلى 4 درجات في اللغة الأجنبية الثانية، والتي تشكل مجموع درجاته الكلي من 40 درجة.

يتم منح الطالب خمس درجات كحد أقصى في اللغة الأجنبية الأولى، ودرجتها الكلية تعتمد على مجموع 50 درجة.

ويتم منح الطالب حتى 6 درجات في المواد العلمية (الفيزياء، الكيمياء، الأحياء، الجيولوجيا) والمواد الأدبية (التاريخ، الجغرافيا، الفلسفة والمنطق، علم النفس والاجتماع)، ومجموع درجاتها الكلية يصل إلى 60 درجة.

يمنح الطالب ما يصل إلى 6 درجات في الرياضيات البحتة، تتضمن 30 درجة للجبر والهندسة و30 درجة للتفاضل والتكامل. كما يمنح الطالب 6 درجات في الرياضيات التطبيقية، تشمل 30 درجة للاستاتيكا و30 درجة للديناميكا. بالإجمالي، تكون مجموع درجاته 60 درجة.

أوائل الثانوية العامة 2023

وكشف مصدر أن الوزارة ستبدأ في استعراض نتائج الثانوية العامة لعام 2023 مرات عديدة لمطابقتها مع بيانات الطلاب والطالبات، وستحصر وتحدد قائمة الطلاب المتفوقين في جميع الشعب العلمية والرياضية والأدبية في كل محافظة، بالإضافة إلى قائمة الطلاب المتفوقين في مدارس العلوم والتكنولوجيا (STEM) وطلاب الثانوية العامة المكفوفين وطلاب نظام الدمج التعليمي لذوي الإعاقة.

ذكرت المصدر أنه سيتم إعداد قائمة الطلاب المتفوقين في الثانوية العامة على مستوى البلاد وفقًا لتصنيف درجات كل طالب أو طالبة، وفي حال تكرار الدرجات، سيتم اختيار الأفضل عن طريق درجات المواد التي لا تُحتسب في المجموع.

وأكد، بعد تحديد الطلاب الأوائل على مستوى البلاد، سيتم إعداد قاعدة بيانات تحتوي على النتائج النهائية، وذلك استعدادًا للاعتماد الرسمي من قبل الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني. سيتم نشر هذه النتائج رسميًا على الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم.

مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2023

أعلن وزير التربية والتعليم، الدكتور رضا حجازي، في الوقت نفسه عن نسبة النجاح في امتحان الثانوية العامة لمادة الكيمياء. وأشار إلى أن نسبة النجاح بلغت 88.9%، وأن نسبة الطلاب الذين حصلوا على درجة 95% وأكثر من الدرجة الكلية بلغت 2.4% من إجمالي عدد الطلاب الذين خاضوا امتحان الكيمياء.

كشف الوزير عن نسبة نجاح امتحان مادة التاريخ التي بلغت 90.2%، مشيرًا إلى أن 0.1% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان حصلوا على درجة 95% أو أعلى.

تم معرفة أن نسبة الطلاب الناجحين في امتحان مادة الجغرافيا بلغت 91.6%، وتمكنت هذه النسبة من الحصول على درجة 95% أو أعلى من الدرجة الإجمالية للامتحان. ومن بين إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة الجغرافيا، بلغت نسبة الطلاب الذين حققوا هذا التفوق 1.9%.

أوضح الدكتور رضا حجازي أن نسبة نجاح اختبار مادة الفيزياء بلغت ٩١٪ وحصل على درجة ٩٥٪، وهي أعلى من الدرجة الكلية بنسبة ٢.٩٪ من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لاختبار مادة الفيزياء.