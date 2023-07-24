رابط سريع.. احصل على نتيجة الثانوية العامة 2023 بدرجات المواد الآن

رابط سريع.. احصل على نتيجة الثانوية العامة 2023 بدرجات المواد الآن

تقارير وحوارات
بوابة الفجر

يبحث طلاب الثانوية العامة عن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة لعام 2023 وهناك عدة مراحل لتصحيح امتحانات الثانوية العامة لعام 2023 قبل الإعلان عن النتيجة، وصرح مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن عملية تصحيح امتحانات الثانوية العامة لعام 2023 للأسئلة المقالية والموضوعية ستنتهي يوم الثلاثاء الموافق 25 يوليو 2023، وأشار إلى أنه بعد الانتهاء من عملية التصحيح، ستبدأ عملية مراجعة نتيجة الثانوية العامة لعام 2023 أكثر من مرة قبل مطابقتها مع البيانات.

مراحل تصحيح امتحانات الثانوية العامة لعام 2023

وقد أفاد مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه بعد إجراء عملية تصحيح لامتحانات الثانوية العامة لعام 2023، ستقوم بتحديد الطلاب الأوائل في جميع التخصصات العلمية والرياضية والأدبية في جميع محافظات البلاد، سيتم ذلك قبل الإعلان الرسمي عن نتائج الثانوية العامة لعام 2023، بالإضافة إلى ذلك، سيتم تحديد الطلاب الأوائل في المدارس المتفوقة في مجال العلوم والتكنولوجيا (STEM)، وكذلك الطلاب الأوائل في الثانوية العامة الذين هم كفيفون، والطلاب الأوائل في نظام التعليم المدمج للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة.

الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2023

وأكد مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه قبل الإعلان عن نتائج الثانوية العامة لعام 2023، سيتم إعداد قائمة بأسماء الطلاب المتفوقين في جميع المحافظات وفقًا لترتيب الدرجات، وأشار إلى أنه في حال تكرار الدرجات أو المجموع، سيتم التمييز بينهم عن طريق درجات المواد التي لا تُحتسب في المجموع، مثل مادتي الاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية والتربية الدينية. وسيتم ذلك قبل الإعلان عن نتائج الثانوية العامة لعام 2023.

قائمة الأوائل لطلاب الثانوية العامة 2023

وأكد مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه تم إعداد قائمة الأوائل من طلاب الثانوية العامة 2023، وتم إعداد قاعدة بيانات النتيجة النهائية ليتم اعتمادها رسميًا من قبل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي، وتوفير نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على الإنترنت.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه بعد الإنتهاء من مراحل تصحيح امتحانات الثانوية العامة لعام 2023 سيتم الإعلان رسميًا عن نتائج الثانوية العامة لعام 2023، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن تلك النتائج في أول شهر أغسطس المقبل، وبناءً على التوقيت المحدد من قبل السيد رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

نسب نجاح الثانوية العامة 2023

كما أضاف وزير التعليم، أن نسبة النجاح في مادة اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة هذا العام والتي تجاوزت 90 %، وتجاوزت نسبة الحاصلين على 95% فأكثر 1.5% من عدد الطلاب، كما كشف الوزير عن نسبة النجاح في اللغة الثانية والتي تجاوزت 91% فأكثر، والحاصلين على 95% فأكثر تجاوز 20% من عدد الطلاب.
  • نسبة النجاح في مادة اللغة العربية تجاوزت 90 % والحاصلين على أكثر من 95% فأكثر 1.5% من عدد الطلاب.
  • نسبة النجاح في اللغة الثانية تجاوزت 91% والحاصلين على 95% فأكثر تجاوز 20%.
  • نسبة النجاح في  مادة التاريخ بلغت 90.2%، وعدد الحاصلين على 95% فأكثر بلغت 0.1%.
  • نسبة النجاح في امتحان الجغرافيا 91.6% وحصل على 95% فأكثر من الدرجة الكلية نسبة 1.9%.
  • امتحان مادة الفيزياء بلغت 91% وحصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية نسبة 2.9%.
  • فيما جاءت نسبة النجاح في مادة الكيمياء أقل من 90 %، حيث بلغت 88.9%، ونسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية تبلغ 2.4%.

الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023

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ويستعرض "بوابة الفجر" في هذا التقرير نسب النجاح في المواد التي تمت مراجعتها وتصحيحها، وتجاوزت معظمها 90٪، وهذا ما نشرته "بوابة الفجر" قبل أيام نقلًا عن مصادرها الخاصة، وأكده الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، أمس أثناء جولة قام بها في العمليات التصحيحية، حيث كشف نسب النجاح، مما جعل أولياء الأمور يطمئنون بشأن نتائج الثانوية العامة 2023.

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