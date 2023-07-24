رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 اليوم السابع

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 اليوم السابع "الأسبوع المقبل".. برقم الجلوس،حيث تنشر جريدة اليوم السابع نتيجة الثانوية العامة كما تعلن أيضا بوابة الفجر حصريا عبر موقعها رفع نتيجة الثانوية العامة،تعمل الإدارة العامة للامتحانات على الانتهاء من إعداد نتائج الثانوية العامة لعام 2023، حيث يتم حاليًا إنهاء عمليات تصحيح الامتحانات وتسجيل الدرجات ومراجعة المجاميع وتحديد الطلاب الأوائل خلال الأسبوع الحالي، ومن المقرر أن تُعلن نتائج الثانوية العامة لعام 2023 في بداية الأسبوع المقبل في مؤتمر صحفي يعقده الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم الفني، في مقر وزارة التربية والتعليم في العاصمة الإدارية الجديدة. سيتناول المؤتمر الصحفي نسبة النجاح العامة لنتائج الثانوية العامة لعام 2023، وتوزيع المجاميع، بالإضافة إلى الإعلان عن أسماء طلاب الثانوية العامة الأوائل لعام 2023.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 اليوم السابع

بعد أن تمت الموافقة على ذلك من قبل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، يصبح بإمكان الطلاب الحصول على نتائج الثانوية العامة 2023 بواسطة رقم جلوسهم.

أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الألفني، الدكتور رضا حجازي، عن نتائج امتحان الثانوية العامة لمادة الكيمياء، حيث بلغت نسبة النجاح ٨٨.٩٪. وأشار إلى أن نسبة الطلاب الذين حصلوا على درجات تفوق ٩٥٪ من الدرجة الإجمالية تبلغ ٢.٤٪ من إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا امتحان الكيمياء.

تم ذلك خلال زيارة الدكتور رضا حجازي اليوم لمركز التصحيح الرئيسي الإلكتروني لامتحانات الثانوية العامة.

ذكر وزير التربية والتعليم أن نتائج امتحان مادة التاريخ كانت مرتفعة بنسبة 90.2%، وأشار إلى أن عدد الطلاب الذين حصلوا على درجة 95% أو أكثر من الدرجة الكلية كان نسبته 0.1% من إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا امتحان مادة التاريخ.

نتيجة الثانوية العامة 2023

وصلت نسبة النجاح في امتحان مادة الجغرافيا إلى 91.6%، وحققت درجة 95% أو أعلى من الدرجة الكلية نسبة 1.9% من إجمالي عدد الطلاب الذين قدموا لامتحان مادة الجغرافيا.

أوضح الدكتور رضا حجازي أن نسبة النجاح في امتحان مادة الفيزياء بلغت 91%، وحصل على درجة 95% أو أعلى من الدرجة الكلية بنسبة 2.9% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة الفيزياء.

أوائل الثانوية العامة 2023

وفقًا للمصدر، ستقوم الوزارة بمراجعة نتيجة الثانوية العامة 2023 عدة مرات لمطابقتها مع بيانات الطلاب والطالبات، وتحديد القائمة الأولى لجميع الشعب (علمي علوم أو رياضيات أو الأدبي) في كل محافظة، بالإضافة إلى قائمة الطلاب المتفوقين في المدارس للعلوم والتكنولوجيا stem، وكذلك قائمة الطلاب المتفوقين في الثانوية العامة من ذوي الإعاقة البصرية وطلاب نظام الدمج التعليمي.

وذكر المصدر أنه سيتم إعداد قائمة الطلاب الأوائل في الثانوية العامة على مستوى البلاد وفقًا لترتيب درجات كل طالب أو طالبة، وفي حالة تكرار الدرجات ستتم معالجة الأمر بواسطة درجات المواد التي لا تُحتسب في المجموع.

وأشار إلى أنه بعد تحديد الطلاب الأوائل على مستوى البلاد، يتم إعداد قاعدة بيانات تحتوي على النتيجة النهائية. وذلك استعدادًا للاعتماد الرسمي من قبل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور رضا حجازي، وتوفيرها رسميًا على الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم.