استعلم عن نتيجتك..نتيجة الثانوية العامة 2023 المصري اليوم برقم الجلوس

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 المصري اليوم برقم الجلوس

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 المصري اليوم برقم الجلوس حيث يتيح الاستعلام عن النتيجة كما يتيحها حصريا وبشكل فوري موقع الفجر لمتابعيه،تصاحب النتيجة النهائية للثانوية العامة لعام 2023 بالرقم الخاص بجلوس الطالب تأثيرًا كبيرًا على محرك البحث "جوجل" خلال ساعات قليلة الماضية. وقد تساءل العديد من الطلاب وأولياء الأمور على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة عن موعد إعلان النتيجة النهائية للثانوية العامة.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 المصري اليوم برقم الجلوس

تواصل "الفجر" تقديم خدماتها في جميع مراحل التعليم المختلفة، لجميع الطلاب والطالبات وأولياء الأمور، من خلال نشر رابط يمكنهم من الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة لعام 2023 بواسطة رقم الجلوس والاسم، بعد الإعلان عنها فورًا في أسرع وقت ممكن.

موعد نتيجة الثانوية العامة 2023

في الوقت الحالي، تقوم وزارة التربية والتعليم بالتحضير لإعلان نتيجة الثانوية العامة لعام 2023 برقم الجلوس في أول شهر أغسطس المقبل، وفقًا للموعد الذي تم الإعلان عنه سابقًا من قبل وزير التربية والتعليم، الدكتور رضا حجازي.

أعلن مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم أن انتهاء تصحيح امتحانات الثانوية العامة سيكون اليوم الثلاثاء، وذلك للاسئلة المقالية في مواد الأحياء والفلسفة والمنطق والجبر والهندسة الفراغية.

نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

وأشار المصدر إلى أنه سيتم منح الطالب المستفيد درجات الرأفة لتحويل حالته من راسب إلى دور ثانٍ، أو من دور ثانٍ إلى ناجح في الدور الأول، بناءً على نسبة 10% من إجمالي درجة كل مادة.

تُضاف درجات التساهم في تعديل شهادة الطالب المستحق إلى كراسة الإجابة لتحسين وضعه في المادة المطلوبة بنسبة تصل حتى 10٪ من الدرجة الكلية في جميع المواد.

يتم منح الطلاب المشترِكين الذين يستحقونها حتى ثمان درجات رأفة لمادة اللغة العربية، وذلك من إجمالي درجتهم النهائية التي تبلغ ٨٠ درجة.

يحصل الطالب على ما يصل إلى 4 درجات في اللغة الأجنبية الثانية، وتمثل هذه الدرجات الإجمالية 40 درجة.

تقدم الطالب ما يصل إلى 5 درجات للغة أجنبية الأولى، ويكون المجموع الكلي لدرجاتها 50 درجة.

يتم منح الطالب حتى ٦ درجات في المواد العلمية (مثل الفيزياء والكيمياء والأحياء والجيولوجيا) والمواد الأدبية (مثل التاريخ والجغرافيا والفلسفة والمنطق وعلم النفس والاجتماع)، ويتم حساب المجموع الإجمالي لدرجاتها من ٦٠ درجة.

في المقابل، يُمنح الطالب حتى 6 درجات في مادة الرياضيات البحتة، وتنقسم هذه الدرجات إلى 30 درجة في موضوعات الجبر والهندسة، و30 درجة في موضوعات التفاضل والتكامل. أما في مادة الرياضيات التطبيقية، فيُمنح الطالب نفس العدد من الدرجات، حيث تنقسم إلى 30 درجة في موضوعات الاستاتيكا و30 درجة في موضوعات الديناميكا. وبالتالي، يكون مجموع درجات الطالب في هاتين المادتين هو 60 درجة.

أوائل الثانوية العامة 2023

قال المصدر إن الوزارة تنوي البدء في مراجعة نتائج الثانوية العامة لعام 2023 عدة مرات للتحقق من تطابق النتائج مع بيانات الطلاب والطالبات، وتحديد قائمة الطلاب الأوائل في جميع التخصصات (العلمي العلوم، الرياضيات، الأدبي) على مستوى كل محافظة، بالإضافة إلى قائمة الطلاب الأوائل في مدارس المتفوقين في مجال العلوم والتكنولوجيا (STEM)، وكذلك الطلاب الأوائل في الثانوية العامة للمكفوفين، وأولوية طلاب نظام الدمج التعليمي للطلاب ذوي الهمم.

ذكرت المصدر أنه سيتم إعداد قائمة لأوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية وفقًا لترتيب درجات كل طالب أو طالبة، وفي حالة تكرار الدرجات سيتم التمييز بين الأوائل عن طريق درجات المواد التي لن تُضاف إلى النتيجة النهائية.

وأوضح أنه بعد تحديد الأوائل على مستوى البلاد، يتم إعداد قاعدة بيانات تحتوي على النتيجة النهائية، وتهدف إلى أن تكون معتمدة رسميًا من قبل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور رضا حجازي، وتكون متاحة رسميًا على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم.

للحصول على النتيجة وتسجيل البينات لتصلك النتيجة فور ظهورها اضغط هنا

ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023

أعلن وزير التربية والتعليم، الدكتور رضا حجازي، في الوقت نفسه نسبة النجاح في امتحان الثانوية العامة لمادة الكيمياء، حيث أشار إلى أن نسبة النجاح بلغت 88.9%. وأوضح أن نسبة الطلاب الذين حصلوا على درجة 95% وأعلى من الدرجة الكلية تبلغ 2.4% فقط من إجمالي عدد الطلاب الذين خاضوا امتحان الكيمياء.

بلغت نسبة الطلاب الناجحين في امتحان مادة الجغرافيا 91.6٪، حيث حصل 1.9٪ من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان على درجة تفوق 95٪.

أشار الدكتور رضا حجازي إلى أن نسبة النجاح في امتحان مادة الفيزياء بلغت 91% وحصل على نسبة تحتل 2.9% من الدرجة الكلية أكثر من 95%.