نتيجتك فورًا.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس عبر المواقع المعتمدة رسميًا

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس عبر المواقع المعتمدة رسميًا، نقدم لكم تحديثًا فوريًا لكل ما يتعلق بنتيجة الثانوية العامة 2023 من مصادرنا الرسمية ووزارة التربية والتعليم، حتى الإعلان الرسمي وطرح النتيجة، من خلال هذه الصفحة في موقع بوابة الفجر، حيث ستتاح لكل الطلاب البحث عن مجموعهم، عن طريق كتابة الاسم أو رقم الجلوس.

سيقدم لك فريق محترف من موقع بوابة الفجر تفاصيل النتيجة عن طريق إعلان المجموع الكامل والنسبة المئوية ودرجات المواد والترتيب في جميع أنحاء البلاد والمحافظة والإدارة التعليمية والمدرسة واللجنة.

تقدم موقع بوابة الفجر خدمة حصرية لتوقعات تنسيق الثانوية العامة للعام 2023- 2024 واختيار الكلية التي تتناسب معك تليها بعد ذلك الكليات الأخرى الثلاث بواقع ثلاثة رغبات. يعتمد هذا على المساعد الذكي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، ويستند إلى تنسيق العام الماضي وتحليل نتائج العام الحالي والنجاح في كل شعبة وقدرة كلية على استيعاب عدد الطلاب فيها.

عند عقد مؤتمر وزير التعليم لإعلان نتيجة الثانوية، ادخل إلى هذه الصفحة على الفور واكتب اسمك أو رقم جلوسك فقط في المربع المخصص للبحث عن النتيجة. ستظهر لك جميع المعلومات المتعلقة بالمجموع الكلي والنسبة المئوية وترتيبك في الجمهورية والمحافظة والإدارة التعليمية والمدرسة والشعبة. يوجد أيضًا ثلاث كليات يمكن قبولك في إحداها، كما هو موضح في الصورة التالية من نتيجة العام الماضي.

موعد الانتهاء من تصحيح مواد الثانوية

في سعينا لمتابعة ما يصدر من تصريحات من وزارة التعليم بخصوص تحديد موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة، أفادت مصادر موثوقة من ديوان عام الوزارة بأنه قد تم الانتهاء من عملية تصحيح الأوراق بنهاية هذا الأسبوع قبل نهاية شهر يوليو.

انتهت عملية التصحيح والتقييم لعدة مواد بما في ذلك اللغة العربية والإنجليزية والكيمياء. وفي الوقت الحالي، يتم حاليًا مراجعة وتصحيح مواد أخرى مثل الفلسفة والمنطق والأحياء والرياضيات.

تعديل درجات الثانوية العامة 2023

صدر توضيح من وزارة التربية والتعليم بخصوص الشكوك التي أثيرت حول تعديل درجات امتحانات الثانوية العامة وتدخل بعض الأشخاص في عملية التصحيح ورفع درجات الطلاب مقابل مبلغ مالي.

انتشرت شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي وجروبات تليجرام وواتساب الخاصة بالطلبة حول إمكانية تعديل الدرجات وتحسين ترتيب الطلاب.

نفى وزير التعليم الأنباء المتداولة وأكد أنها مجرد شائعات بلا أساس من الصحة وناشد أولياء الأمور بعدم الانسياق وراء أخبار تعديل الدرجات.

إحصائيات امتحانات الثانوية العامة 2023

في الـ 12 من يونيو لعام ٢٠٢٢-٢٠٢٣، بدأت امتحانات شهادة إتمام دراسة مرحلة الثانوية العامة الدور الأول لهذا العام الدراسي. تم إجراء امتحانات المواد غير المضافة للمجموع خلال يومين متتاليين.

أجرى طلاب الشعب الدراسية الثلاثة، العلوم والرياضيات والأدبية، اختبارات المواد الأساسية في الفترة بين 17 يونيو و13 يوليو، واستمرت الامتحانات حتى يوم 15 من الشهر لطلاب المدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا "STEM".

وحسب الأرقام الرسمية المصدرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، يبلغ إجمالي عدد الطلاب الذين سجلوا لأداء امتحانات شهادة الثانوية العامة هذا العام 783 ألف و25 طالب وطالبة، وتم توزيعهم على 2098 لجنة امتحان في جميع أنحاء البلاد.

وإذا تحدثنا بتفصيل، سنجد أن القسم العلمي تلقى أكبر عدد من الطلاب والطالبات، حيث بلغ عددهم 391،671 طالب وطالبة. بالمقابل، تم قبول أقل عدد في القسم الهندسي، حيث بلغ عددهم أكثر من 98،650 طالب وطالبة.

فيما يتعلق بمدارس المتفوقين في مجال العلوم والتكنولوجيا "STEM"، وصل عدد الطلاب والطالبات إلى 1824، إضافة إلى اختبار 255 طالبًا وطالبة مكفوفين شفويًا.

بماذا تميز نظام امتحانات الثانوية العامة هذا العام؟

تم إجراء اختبارات الطلاب هذا العام بنظام "بابل شيت" المختلط، حيث تم تقسيم امتحانات جميع المواد الدراسية إلى أسئلة موضوعية تمثل معظم مفردات كل اختبار، وأسئلة مقالية تمثل نسبة لا تتجاوز 15%.

أكدت وزارة التربية والتعليم أن نظام التصحيح الإلكتروني سيستمر لهذا العام في قسم الاختيار من متعدد لأوراق طلاب شهادة الثانوية العامة.

فيما يتعلق بالأسئلة المقالية، يتم تصوير أوراق إجابات الطلاب في المقر المركزي بمدينة السادس من أكتوبر، ومن ثم يتم إرسالها إلى المعلمين المختصين للتصحيح. يتم جمع درجات الأسئلة المقالية والموضوعية لتحديد درجات الطالب في كل مرحلة.

وأفصح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور رضا حجازي، أن عملية تدقيق إجابات طلاب الثانوية العامة والأعمال المراقبة الأخرى ستستمر حتى نهاية شهر يوليو الحالي، على الرغم من بدء تلك العملية منذ وقت طويل.

أعلن الدكتور رضا حجازي أنه تم بدء عملية تصحيح عينات عشوائية من نتائج المواد، بالإضافة إلى تصحيح النسبة الأكبر من أوراق إجابات الطلاب في بعض المواد، مثل مادة الكيمياء التي تسببت في العديد من الشكاوى من قِبَل طلاب ومعلمون وأولياء الأمور بسبب صعوبتها.

نسبة النجاح في امتحانات الثانوية العامة

وبعد انتهاء الامتحانات، تحدث وزير التربية والتعليم للطلاب وأولياء الأمور مباشرة، بهدف توجيه رسالة مطمئنة لهم بشأن النتيجة.

في هذا الباراغراف، قدم الدكتور رضا حجازي شرحًا لإجراءات ومراحل عملية التصحيح الإلكتروني والتدقيق والمراجعة لأوراق إجابات امتحانات الثانوية العامة التي تمت ذكرها مُسبقًا.

وأفصح وزير التربية والتعليم عن بعض الأرقام البارزة حول نتائج الصف الثالث الثانوي، والتي استخلصها من زيارته للمركز الرئيسي لعمليات التصحيح.

صرح الدكتور رضا حجازي بأن نسبة الطلاب الناجحين في مادة اللغة العربية تجاوزت 90% من الطلاب الذين أدوا الاختبار. وأشار إلى أنه تجاوز مجموع الطلاب الذين حققوا نسبة تعادل 95% فأكثر يمثلون 1.5% من الطلاب.

وأشار حجازي إلى أن نتائج اللغة الأجنبية الثانية كانت أفضل من نتائج اللغة العربية، حيث وصلت نسبة النجاح العامة في اللغة الأجنبية إلى أكثر من 91%. وبالنسبة لأولئك الذين حصلوا على ما يزيد عن 95% في هذه اللغة، فإنهم يمثلون أقل من 20%.

وفقًا للدكتور رضا حجازي، تجاوز عدد الطلاب والطالبات الذي حصلوا على نسبة 95٪ في مادة الكيمياء 5 آلاف شخص، مما يؤكد أن الاختبار كان يتوافق مع المواصفات الفنية التي حددتها الوزارة.

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023

أعلن وزير التربية والتعليم في مقطع فيديو منشور من قبل مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء أن نتائج امتحانات طلاب الصف الثالث الثانوي في هذا العام ستُعلن في الأسبوع الأول من شهر أغسطس.

وتُعرض النتيجة بشكل إلكتروني في البداية عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم، من خلال إظهار أرقام جلوس الطلاب، ومن ثم يتم توزيعها في المدارس في اليوم التالي. ويحصل الطلاب بعد ذلك على الشهادات الرسمية التي تحتوي على الرقم السري اللازم للتسجيل في التنسيق.

يذكر أن الامتحانات الجامعية أقيمت هذا العام في ظروف مختلفة عن الأعوام السابقة، حيث تم تنفيذ تدابير أمنية جديدة تهدف إلى الحد من ظاهرة الغش وتسريب الاختبارات عبر الإنترنت.

وعلى الرغم من ذلك، لاحظت المواقع الإلكترونية، وبشكلٍ رئيسي "بوابة الفجر"، انتشار اختبارات الثانوية العامة لجميع المواد على مجموعات التطبيق "تيليجرام" بعد دقائق قليلة من بدء اللجان.

وقع هذا الحدث على الرغم من قرار وزارة التربية والتعليم بمنع الطلاب وأعضاء اللجان من استخدام الهاتف في اللجان، وكذلك تركيب كاميرات في العديد من المدارس.