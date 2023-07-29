نتيجة الثانوية العامة 2023 اليوم السابع.. نتيجة الثانوية العامة نتيجتك

نتيجة الثانوية العامة 2023 اليوم السابع.. نتيجة الثانوية العامة نتيجتك، تعرف على نتيجة الثانوية العامة، رابط نتيجة الثانوية العامة، الآن نتيجة الثانوية العامة، تعرف على موعد انطلاق نتيجة الثانوية العامة، الان نتيجة الثانوية العامة 2023، ويبحث الكثير من الطلاب واولياء الأمور عن رابط لنتيجة الثانوية العامة، قبل ظهورها، ويمكن للطلاب متابعة هذا الموضوع لتسجيل في رابط بوابة "الفجر" لمعرفة نتيجتهم فور ظهورها من قبل وزارة التربية والتعليم.

نتيجة الثانوية العامة

استعلم عن نتيجتك.. الرابط الرسمي نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٣ برقم الجلوس جميع المحافظات

تستعرض بوابة الفجر الإلكترونية، في السطور التالية موعد الانتهاء من تصحيح امتحانات الثانوية العامة وموعد ظهورها ضمن الخدمات المقدمة لقرائنا والأخص طلاب واولياء الثانوية العامة.

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نتيجة الثانوية العامة

استعلم عن نتيجتك.. الرابط الرسمي نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٣ برقم الجلوس جميع المحافظات| موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة

تنشر بوابة الفجر الإلكترونية موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة، والذي من المفترض ان يتم اعتمادها الأيام القلية القادمة ويتم الإعلان عنها في شهر أغسطس القادم وسوف يتم الإعلان عنها في مؤتمر صحفي سوف يعقد في ديوان وزارة التربية والتعليم، وسوف تقوم الوزارة باستعراض نسب النجاح ومؤشرات المجاميع.

استعلم عن نتيجتك.. الرابط الرسمي نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٣ برقم الجلوس جميع المحافظات| رابط نتيجة الثانوية العامة عبر بوابة الفجر

تهتم بوابة الفجر الالكترونية بكل ما يتعلق بي امتحانات الثانوية العامة، وتسهيل إجراءات الحصول على النتيجة لدي الطلاب، ولهاذا تقدم الفجر رابط سريع وحصري للطلاب للتسجيل عليه للحصول علي النتيجة فور ظهورها، وهذا ضمن الخدمات المقدمة لقرائنا وطلابها ومتابعيها وخاص طلاب وطالبات الثانوية العامة، واليكم الخطوات التسجيل للحصول على النتيجة فور اعتمادها وإعلانها.

اضغط على الرابط التالي لتسجيل بياناتك وتصلك نتيجة الثانوية العامة 2023 "قبل أي حد" من هــنــــا

كتابة اسم الطالب أو الطالبة.

كتابة رقم جلوس الطالب أو الطالبة.

كتابة البريد الإلكتروني للطالب أو الطالبة أو ولي الأمر.

كتابة رقم الهاتف.

اضغط على سجل الآن.

نتيجة الثانوية عبر الفجر

استعلم عن نتيجتك.. الرابط الرسمي نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٣ برقم الجلوس جميعالمحافظات| تعرف على توزيع درجات الرأفة على طلاب الثانوية العامة

تنشر "بوابة الفجر" تفاصيل درجات الرأفة التي تكون بواقع 10‎%‎ من المجموع الكلي لكل مادة دراسية، وهذه الدرجات لا يحصل عليها جميع الطلاب، وإنما تكون للطلاب الذين يحتاجون اليها لتتغير حالتة فقط.

وتكون درجات الرأفة فى العربى إلى 8 درجات لأن المادة من 80 درجة.

وتصل درجات رأفة فى اللغة الإنجليزية 5 درجات لأن العظمى فى المادة من 50 درجة.

وفى الفيزياء 6 درجات رأفة لأن المادة من 60 درجة.

والكيمياء 6 درجات رأفة لأنها من 60 درجة.

وفى مادة الأحياء 6 درجات رأفة لإنه من 60 درجة.

وفى مادة الجغرافيا 6 درجات رأفة وفى التاريخ 6 درجات رأفة وفى الفلسفة والمنطق 6 درجات رأفة وفى علم النفس والاجتماع 6 درجات رأفة.

الاستاتيكا 3 درجات لأن المادة من 30.

وفى مادة الديناميكا 3 درجات رأفة لإنه من 30 درجة.

وفى التفاضل والتكامل 3 درجات رأفة وفى مادة الجبر والهندسة الفراغية 3 درجات رأفة.

حسب ما أكدته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.