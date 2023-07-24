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استعلم من هنا.. نتيجة الثانوية العامة 2023 الآن عبر بوابة الفجر

استعلم من هنا.. نتيجة الثانوية العامة 2023 الآن عبر بوابة الفجر

تقارير وحوارات
بوابة الفجر

نتيجة الثانوية العامة 2023 الآن عبر بوابة الفجر، وستنتهي لجان الثانوية العامة لعام 2023 من تصحيح امتحانات الثانوية العامة يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 25 يوليو 2023م، تمهيدًا لاعتماد نتائج الثانوية العامة لعام 2023 برقم الجلوس والإعلان عنها على موقع وزارة التربية والتعليم.

بعد إنتهاء عمليات تصحيح امتحانات الثانوية العامة لعام 2023 غدًا الثلاثاء، يبدأ المراجعون في أعمال المراجعة النهائية وتسجيل الدرجات وإعداد قائمة أوائل الثانوية العامة لعام 2023.

نسبة نجاح الثانوية العامة 2023 علمي

أظهرت عمليات تصحيح امتحانات الثانوية العامة في عام 2023 زيادة في نسبة نجاح طلاب الثانوية العامة العلمية في عام 2023.

من خلال تصحيح امتحانات الثانوية العامة لعام 2023، تبين ارتفاع نسبة نجاح الطلاب في الشعبة العلمية في جميع المواد، وحصول عدد كبير من الطلاب على الدرجات النهائية، وزيادة عدد الطلاب الذين حصلوا على 95% أو أعلى من الدرجة الكلية في كل مادة.

وصرحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن نتائج الثانوية العامة للعام 2023 في الفرع العلمي أظهرت تحقيق نسبة نجاح بلغت 88.9% في امتحان الكيمياء.

وفي رسالة لطمأنة الطلاب، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن نسبة النجاح في الثانوية العامة 2023 علمي تجاوزت 95%، حيث حصل 2.4% من إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا امتحان الكيمياء على درجة فوق الدرجة الكلية.

ذكرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن نسبة نجاح امتحان الفيزياء في الثانوية العامة 2023 بلغت 91%.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن 2.9٪ من إجمالي عدد الطلاب الذين قدموا امتحان مادة الفيزياء حققوا نسبة تعدي 95٪ من الدرجة الكلية.

وفي استكمال للأخبار الإيجابية بشأن نسبة نجاح الثانوية العامة 2023 - علمي، أعلنت وزارة التربية والتعليم الفني أن نسبة النجاح في مادة اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة 2023 تجاوزت 90٪، وبلغت نسبة الحاصلين على تقدير 95% فأكثر 1.5% من إجمالي عدد الطلاب.

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن نسبة النجاح في اللغة الثانية تجاوزت 91% وأعلى، ونسبة الطلاب الحاصلين على 95% وأعلى تجاوزت 20% من إجمالي عدد الطلاب.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 ادبي

بعد إقرار نتائج الثانوية العامة 2023 بشكل رسمي، سيظهر رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 الأدبي على موقع وزارة التربية والتعليم مباشرةً.
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تم الإعلان عن انتهاء عمليات تصحيح امتحانات الثانوية العامة لعام 2023، ومن المتوقع أن تعلن وزارة التربية والتعليم عن نتائج الثانوية العامة في غضون الأيام القليلة المقبلة، وذلك عبر موقعها الإلكتروني الرسمي.

ومن المعلومات التي تم الإعلان عنها حتى الآن، أن نسبة نجاح الطلاب في الفرع العلمي في امتحان الكيمياء بلغت 88.9%، فيما بلغت نسبة النجاح في امتحان الفيزياء 91%، وتجاوزت نسبة النجاح في مادة اللغة العربية 90%، بينما تجاوزت نسبة النجاح في اللغة الثانية 91%.

يتطلب الحصول على نتيجة الثانوية العامة لعام 2023 زيارة موقع وزارة التربية والتعليم والبحث عن رابط النتيجة، الذي سيتم نشره على الموقع بعد إعلان النتائج بشكل رسمي. وكما هو الحال في الأعوام السابقة، سيكون بإمكان الطلاب الاستفسار عن نتائجهم باستخدام رقم الجلوس الخاص بهم.

من المتوقع أن يشعر العديد من الطلاب بالتوتر والقلق بانتظار نتيجة الثانوية العامة لعام 2023، ولكن يجب عليهم الاسترخاء والاستعداد لأي نتيجة قد تظهر، والتذكير بأن الثانوية العامة هي مجرد خطوة في مسيرتهم الأكاديمية، وأن هناك العديد من الفرص والخيارات المتاحة لهم بعد الانتهاء من الثانوية العامة.

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