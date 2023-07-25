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رابط نتيجة الثانوية العامة ليبيا 2023 عبر وزارة التربية والتعليم الليبية

الآن هنا.. رابط نتيجة الثانوية العامة ليبيا 2023 عبر وزارة التربية والتعليم الليبية (الرسمية)

تقارير وحوارات
رابط نتيجة الثانوية
رابط نتيجة الثانوية العامة ليبيا 2023

رابط نتيجة الثانوية العامة ليبيا 2023 عبر وزارة التربية والتعليم الليبية (الرسمية)،نتيجة الثانوية العامة في ليبيا لعام 2023 هي واحدة من أكثر الكلمات التي يتم البحث عنها على محركات البحث، وخاصة بالنظر إلى قرب موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة في ليبيا لعام 2023 من قبل وزارة التربية والتعليم في ليبيا. يقدم "الفجر" رابطًا لنتيجة الثانوية العامة في ليبيا لعام 2023 للطلاب الذين يبحثون عنها، بالإضافة إلى التاريخ المحدد لاعتمادها رسميًا.

رابط نتيجة الثانوية العامة ليبيا 2023 عبر وزارة التربية والتعليم الليبية (الرسمية)

أعلنت وزارة التربية والتعليم في ليبيا في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على تطبيق فيسبوك، عن موعد إعلان نتائج الثانوية العامة لعام 2023. وأكدت الوزارة أن مراسم اعتماد وإعلان نتائج الثانوية العامة للعام الحالي، بأقسامها العلمي والأدبي والديني، ستقام يوم الثلاثاء المقبل الموافق 25 يوليو 2023.

الآن هنا.. رابط نتيجة الثانوية العامة ليبيا 2023 عبر وزارة التربية والتعليم الليبية (الرسمية)

رابط نتيجة الثانوية العامة ليبيا 2023

فيما يتعلق بتوفير رابط نتيجة الثانوية العامة في ليبيا لعام 2023، أكد وزير التعليم في ليبيا، موسى المقريف، ومدير المركز الوطني للامتحانات، أحمد مسعود، أن الطلاب سيتمكنون من الحصول على نتيجتهم عندما يتم اعتمادها رسميًا على الموقع باستخدام رقم الجلوس.

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رابط استخراج نتيجة الشهادة الثانوية في ليبيًا 2023

مكن اتباع الخوات التالية للحصول على النتائج:

  • بزيارة موقع وزارة التعليم الليبية.
  • أدخل على قسم الامتحانات.
  • أدخل اسمك بالصيغة الثلاثية.
  • ضع رقم جلوسك.
  • أكتب رقم القيد الخاص بك.
  • اضغط عرض الدرجات.
  • ستظهر لك نتيجة الشهادة الثانوية في ليبيَا 2023 بالتفصيل.
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إحصاءات الثانوية العامة الليبية 2023

في القطر الليبي، أدى 123491 طالبًا وطالبة امتحاناتهم في 848 لجنة امتحانية. يبلغ عدد الطلاب في خارج ليبيا 1798 طالبًا، حيث تم توزيعهم على 34 دولة وامتحنوا في 64 مدرسة في تلك الدول. قامت الوزارة بتخصيص عدد 2372 مراقبًا و20793 ملاحظًا و884 مرشدًا نفسيًا لخدمة الطلاب. كما تم تخصيص عدد 131 مشرفًا فئات و3536 فردًا حراسة و145 فردًا لخدمة الامتحانات والطلاب.

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