رابط نتيجة الثانوية العامة ليبيا 2023 الدور الأول علمي وأدبي وديني

استعلم بـ(رقم جلوسك) رابط نتيجة الثانوية العامة ليبيا 2023 الدور الأول علمي وأدبي وديني moe.gov.ly،في حياة الطلبة والطالبات، الثانوية العامة تعد المرحلة الأهم، حيث تقرر لهم مسارهم الأكاديمي والمهني في السنوات المقبلة. ولذلك، يعيش الطلاب حالة من التوتر والقلق أثناء انتظار نتائجهم، مخافة عدم الحصول على الدرجات المطلوبة للقبول في الكليات التي يحلمون بها.

رابط نتيجة الثانوية العامة ليبيا 2023 الدور الأول علمي وأدبي وديني،أعلنت وزارة التعليم في ليبيا أنها ستعتمد قريبًا نتائج الشهادة الثانوية للعام الدراسي 2022-2023 الدور الأول. سيتم نشر النتائج على موقع الوزارة في 25 يوليو، الثلاثاء المقبل. وأشارت الوزارة إلى أنه بعد مراسم اعتماد النتائج رسميا، يمكن للطلاب استعلام عن نتائجهم.

رابط نتيجة الثانوية العامة ليبيا 2023 الدور الأول علمي وأدبي وديني

إحصاءات الثانوية العامة الليبية 2023

عدد الطلاب في داخل وخارج القطر الليبي يبلغ 123491 طالب وطالبة أدوا الامتحانات في 848 لجنة أمتحانية، عدد الطلاب في خارج ليبيَا يبلغ 1798 طالبا، متوزعين على 34 دولة امتحنوا في 64 مدرسة في تلك الدول، وقد خصصت الوزارة، عدد 2372 مراقب و20 ألف و793 ملاحظ و884 مرشد نفسي. كما خصصت الوزارة عدد 131 مشرف فئات و3536 فرد حراسة و145 فرد خِدْمَات لخدمة الامتحانات والطلاب.

الوصول إلى النتائج برقم الجلوس

أكد وزير التربية والتعليم في ليبيا، موسى المقريف، ومدير المركز الوطني للامتحانات، أحمد مسعود، أن الطلاب يستطيعون الحصول على النتيجة فور اعتمادها عن طريق الموقع الإلكتروني ورقم الجلوس فقط. وأكد الوزير على أهمية إنهاء التصحيح والإعلان عن النتائج بأسرع وقت ممكن، وحث الطلاب على متابعة الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم في ليبيا للاطلاع على أي تحديثات بخصوص موعد وإجراءات إعلان نتائج شهادة الإعدادية لعام 2023.

في الختام: قد قدمنا في هذا المقال خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة في ليبيا، والرابط للاستعلام عن النتائج، نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق ويسدد جميع الطلاب والطالبات نحو مستقبل مشرق، ونود أن نذكركم في حال كنتم بحاجة إلى أي مساعدة، يرجى تسجيلها في التعليقات.

رابط استخراج نتيجة الشهادة الثانوية في ليبيًا 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم الليبية أن نتائج امتحانات طلاب الشهادة الثانوية للعام الدراسي 2022-2023 ستعلن يوم الثلاثاء الموافق 25 يوليو. وأشارت إلى أن الطلاب سيتمكنون من الاستعلام عن نتائجهم بعد اعتمادها رسميًا عبر رابط الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، قسم الامتحانات. يمكن اتباع الخطوات التالية للحصول على النتائج.