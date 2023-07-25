رابط موقع نتيجة الشهادة الثانوية في ليبيا 2023 برقم الجلوس بالاسم موقع منظومة الامتحانات

رابط موقع نتيجة الشهادة الثانوية في ليبيا 2023 برقم الجلوس بالاسم عبر (موقع منظومة الامتحانات)،نعلن لكم نتائج الشهادة الثانوية في ليبيا لعام 2023، دور الأول، عبر الموقع الجديد برقم الجلوس ورقم القيد. يمكن للطلاب الحصول على النتيجة من خلال رابط موقع منظومة الشهادة الثانوية في ليبيا، التابع للمركز الوطني للامتحانات في وزارة التعليم الليبية. يترقب الطلاب بفارغ الصبر ظهور نتيجة الشهادة الثانوية في ليبيا لعام 2023، دور الأول. أعلنت وزارة التربية والتعليم الليبية أنها تقوم حاليًا بعملية التدقيق وسيتم الإعلان عن النتيجة يوم الثلاثاء الموافق 25 يوليو، عبر رابط موقع منظومة النتائج للشهادة الثانوية في ليبيا لعام 2023. يمكن الوصول إلى النتيجة من خلال زيارة موقع وزارة التربية والتعليم في منظومة الامتحانات الوزارية أو من خلال موقع منظومة الامتحانات الوزارية بعد ذلك، سيتم الإعلان عن نتائج الشهادة الثانوية في ليبيا لعام 2023، دور الثاني، بعد إعلان نتائج الدور الأول للثانوية العامة.

رابط موقع نتيجة الشهادة الثانوية في ليبيا 2023 برقم الجلوس بالاسم موقع منظومة الامتحانات

رابط موقع نتيجة الشهادة الثانوية في ليبيا 2023 برقم الجلوس بالاسم عبر (موقع منظومة الامتحانات) نتيجة الشهادة الثانوية ليبيا 2023

يُمكن الاستفسار عن نتائج امتحانات الثانوية العامة في ليبيا للعام 2023 برقم الجلوس والقيد الدور الأول عن طريق الرابط المرفق أدناه المتعلق بموقع منظومة الامتحانات في ليبيا التابع لوزارة التربية والتعليم الليبية

أعلنت وزارة التعليم الليبية عن نتائج امتحانات طلبة الشهادة الثانوية للعام الدراسي 2022-2023م، وأفادت الوزارة بأن النتائج ستصدر يوم الثلاثاء الموافق 25 يوليو. وأشارت الوزارة إلى أن الطلاب يمكنهم الاستعلام عن نتائجهم بعد الانتهاء من مراسم اعتماد نتائج الصف الثالث الثانوي في ليبيا، وذلك عن طريق زيارة موقع منظومة نتائج الامتحانات على الإنترنت.

موعد اعلان نتيجة الشهادة الثانوية في ليبيا 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية عن موعد إعلان نتائج الشهادة الثانوية في ليبيا للعام الدراسي 2022-2023. وذكرت الوزارة في بيان صادر عنها ونشرته على صفحتها الرسمية في موقع فيسبوك "تود الوزارة أن تنوه بأن مراسم اعتماد وإعلان نتائج شهادة اتمام مرحلة التعليم الثانوي بأقسامها العلمية والأدبية والدينية للعام الدراسي 2022-2023 ستقام يوم الثلاثاء المقبل 25 يوليو 2023". وأضافت الوزارة أنه من المقرر أن يعلن وزير التربية والتعليم الدكتور موسى المقريف، اليوم الثلاثاء، نتيجة الشهادة الثانوية في ليبيا 2023 الدور الأول في مقر المركز الوطني للامتحانات في تمام الساعة الواحدة ظهرًا في مقر المركز العام للتدريب وتطوير التعليم.

في إعلان سابق، أعلنت وزارة التربية والتعليم الليبية أن عمليات التصحيح قد انتهت وأن موعد نتيجة اتمام الشهادة الثانوية في ليبيا لعام 2023 قد تم الكشف عنه. سيتم الإعلان عن نتيجة الدور الأول للشهادة الثانوية يوم 25 يوليو على موقع منظومة النتائج للشهادة الاعدادية بليبيا لعام 2023.

نتائج الشهادة الثانوية في ليبيا

في يوم الأحد الحادي عشر من شهر يونيو 2023، بدأت الامتحانات النهائية لشهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي في ليبيا. شملت هذه الامتحانات الأقسام العلمية والأدبية والدينية، وكان عدد الطلاب الذين تقدموا لها 123،491 طالب وطالبة. قام طلاب الأقسام الأدبية والعلمية بأداء اختباراتهم الأولى في موضوع النحو والصرف والإملاء، بينما قام طلاب التعليم الديني بأداء امتحانهم الأول في مادة القرآن الكريم وأحكامه. في نفس الوقت، بدأت الامتحانات لشهادتي اتمام مرحلتَي التعليم الأساسي والثانوي في المدارس الليبية في الخارج، وشمل ذلك إجمالي 1798 طالبًا وطالبة في 62 مدرسة موزعة على 34 دولة.

وفقًا لوزارة التربية والتعليم في ليبيا التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، يبلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي للعام الدراسي 2023-2022، 123،491 طالب وطالبة يؤدون امتحاناتهم على 8،515 جنة امتحانية، ويراقبهم 2،372 مراقبًا، و20،793 ملاحظًا، و884 مشرفًا نفسيًا، و131 مشرفًا للفئات الخاصة، و3،536 حارسًا، و1،450 فردًا للخدمات.

الجدير بالذكر أن هناك خطوات بسيطة وسهلة على الطلاب وأولياء الأمور القيام بها من أجل الاستعلام عن نتيجه الشهاده الثانويه العامه برقم الجلوس ليبيا 2023 الدور الأول وهي:

الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم moe.gov.ly .

من الصفحة الرئيسية للموقع أنقر على نتائج الأمتحانات.

حدد نتيجة الشهادة الثانوية العامة 2023 الدور الأول.

سجل الاسم ورقم الجلوس ورقم القيد ثم أضغط على بحث.

نتيجة الشهادة الثانوية بالمنطقة الغربية

أعلنت وزارة التعليم الليبية عن قرب اعتماد نتائج الشهادة الثانوية ليبيا 2023 للعام الدراسي 2023-2022 الدور الأول في المنطقة الغربية والتي سيتم اعتمادها ونشرها في موقع النتائج خلال شهر يوليو بتاريخ 25 يوم الثلاثاء القادم.

يقوم طلاب المدارس الليبية في الخارج بأداء امتحانهم الأول في مادة العلوم، بينما يقوم طلاب القِسمَان الأدبي والعلمي بأداء امتحاناتهم الأولى في مادة النحو والصرف والإملاء.



تنتشر المدارس الليبية في الخارج حيث يتم إجراء الاختبارات في دول مثل تونس ومصر والجزائر والمغرب وموريتانيا والسنغال والنيجر وجنوب إفريقيا وتنزانيا وناميبيا وبريطانيا وإيرلندا وفرنسا وإسبانيا وألمانيا والنمسا وبولندا ومالطا وإيطاليا واليونان وألبانيا والمجر ورومانيا وسلوفاكيا وصربيا وتركيا وأذربيجان وروسيا الاتحادية وروسيا البيضاء وماليزيا والصين واندونيسيا والولايات المتحدة والبرازيل.



ونصح وزير التربية والتعليم الدكتور "موسى المقريف" الطلاب المتقدمين لإجراء الاختبارات بقراءة الأسئلة بعناية وتروٍ، والإجابة على الأسئلة المتذكرة أولًا، وذلك بدءًا من الأسئلة الأسهل إلى الأصعب، ومن الأسئلة القصيرة إلى الطويلة، مع ضرورة التحقق من الإجابات ومراجعتها بشكل كامل، معبرًا عن أمنياته بالنجاح والتوفيق لجميع الطلاب.

نتائج الشهادة الثانوية في ليبيا

نتائج الشهادة الثانوية بالمنطقة الشرقية

أعلنت وزارة التربية والتعليم في ليبيا عن موعد قريب لاعتماد نتائج امتحان الشهادة الثانوية لعام 2023، وذلك عبر قناة الليبية الفضائية. سيتم إقامة حفل مراسم لاعتماد النتائج في إطار انتهاء مرحلة التعليم الثانوي في الفصل الأول من العام الدراسي 2022-2023. سيتم الإعلان عن نسب النجاح في امتحان الشهادة الثانوية في المنطقة الشرقية وجميع مناطق ليبيا. قامت الوزارة بنشر روابط نتائج الامتحانات على موقعها الرسمي، حيث يمكن الوصول إليها برقم الجلوس وبالاسم. كما سيتم إضافة أسماء أوائل الشهادة الثانوية لعام 2023 في ليبيا.

صرحت وزارة التعليم أن نسبة النجاح في نتائج امتحانات المرحلة الثانوية الأولى للعام الدراسي 2022-2023 مُرضية.

موقع منظومة الامتحانات نتائج الشهادة الثانوية في ليبيا 2023

نرفق لكم رابط الدخول على موقع منظومة الامتحانات، حيث يمكنكم معرفة نتائج الشهادة الثانوية في ليبيا 2023 برقم الجلوس والقيد فور الإعلان عنها فورًا على موقع وزارة التربية والتعليم الليبية.

وسيتم إعلان نتيجة الشهادة الثانوية 2023 في ليبيا الشرق والغرب للدور الأول في كافة المدن الليبية في نتيجة الشهادة الثانوية 2023 طرابلس، نتيجة الشهادة الثانوية 2023 بنغازي، مصراتة، الزاوية، سبها، البيضاء، الخمس، زليتن، صبراتة، غريان، سرت، اجدابيا، درنة، طبرق، ترهونة، الكفرة، القبة، الجوف، بني وليد، المرج، نالوت، رأس حسن، صرمان، تاجوراء، تاورغاء، يفرن، زوارة، الجميل‎‎، شحات‎‎، أوباري‎‎، الجديد‎‎، ودان‎‎، العقيلة، الأبيار‎‎، النوفلية‎‎، مرزق‎‎، البريقة، هون‎‎، جالو‎‎، سلوق‎‎، راس لانوف‎‎، أم الرزم‎‎، براك‎‎، قمينس‎‎، الأصابعة، الزنتان، الجفرة، مزدة من خلال من موقع وزارة التربية والتعليم ليبيا موقع منظومة الامتحانات.

وفيما يلي رابط نتيجة الشهادة الثانوية ليبيا 2023 في المنطقة الغربية والمنطقة الشرقية والجنوبية منظومة وزارة التعليم الليبية في الغرب والشرق والجنوب عبر موقع منظومة وزارة التربية والتعليم الليبية الموحدة التابع لـ حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة: