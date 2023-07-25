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متي موعد مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ الودية والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
بايرن ميونخ ومانشستر
بايرن ميونخ ومانشستر سيتي

يترقب عشاقي ومحبي كرة القدم الأوروبية في كل مكان، موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي ضد بايرن ميونيخ الودية استعدادا للموسم الكروي الجديد 2023/2024.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد بايرن ميونيخ الودية

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي ضد نظيره بايرن ميونيخ مساء الأربعاء 26 يوليو 2023، وديًا استعداد للموسم الكروي الجديد 2023/2024.

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توقيت مباراة مانشستر سيتي ضد بايرن ميونيخ الودية

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة الواحدة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية الثانية والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات.

يستضيف ملعب اليابان الوطني مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي ضد بايرن ميونيخ الودية استعدادا للموسم الكروي الجديد.

تردد القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد بايرن ميونيخ الودية

تذاع مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي ضد بايرن ميونيخ عبر قناة SSC 1،5  بتعليق عبدالله الحربي وقناة أون تايم سبورت 1 بتعليق حاتم بطيشة وقناة أبو ظبي 1 بتعليق فارس عوض.

تردد قناة SSC على النايل سات:
القمر الصناعي: نايل سات.
التردد: 12523.
معدل الترميز: 27500.
معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
الاستقطاب: عمودي.

تردد قنوات SSC على عرب سات
القمر الصناعي: عرب سات.
التردد: 12418.
معدل الترميز: 27500.
معامل التصحيح: 5/6.
الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة أبوظبي الرياضية على نايل سات
التردد: 12226
معامل الاستقطاب: أفقي
معامل تصحيح الخطأ: 5\6
معدل الترميز: 27500

تردد قناة اون تايم سبورت 1

القمر الصناعي: النايل سات
التردد: 11861
معامل تصحيح الخطأ: 5/6
معدل الترميز: 27500
الاستقطاب: رأسي
الجودة: HD

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