مشاهدة مباراة النصر وباريس سان جيرمان بث مباشر يلا شوت اليوم في اللقاء الودي

مشاهدة مباراة النصر وباريس سان جيرمان بث مباشر يلا شوت اليوم في اللقاء الودي، يقود النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه النصر السعودي في مباراة ودية مهمة ضد فريق باريس سان جيرمان الفرنسي اليوم الثلاثاء في اليابان، وذلك ضمن استعدادات الفريقين للموسم 2023-2024.

في ملعب يانمار ناجاي في مدينة أوساكا اليابانية، ستُقام مباراة النصر وباريس سان جيرمان في بطولة اليابان الدولية، وذلك في الساعة الواحدة والثلث ظهرًا بتوقيت القاهرة.

مشاهدة مباراة النصر وباريس سان جيرمان بث مباشر

تُقام مواجهة بين فريقي النصر وباريس سان جيرمان في بطولة اليابان الدولية، المشاركة فيها نادي إنتر الإيطالي ونادي سيريزو أوساكا الياباني إلى جانب النصر وباريس.

سيخوض النصر مباراتين في البطولة، الأولى ضد فريق باريس سان جيرمان، والثانية ضد فريق إنتر، من أجل الحصول على مبلغ ستة ملايين يورو.

هذه المباراة ستكون أولى مباريات النصر في معسكره الصيفي الثاني في اليابان، ولكنه قد أتى من معسكر في البرتغال حيث لعب 4 مباريات ودية، منها مباراة بارزة ضد سيلتا فيجو وبنفيكا.

نادي باريس سان جيرمان لعبت مباراة ودية واحدة حتى الآن قبل السفر إلى اليابان. كانت المباراة ضد لو هافري وانتهت بفوز حامل لقب الدوري الفرنسي بنتيجة 2-0.

وتستعد النصر لمواجهة نادي باريس سان جيرمان بقوة تامة حيث سيكون لديه فريق كامل بلا نقصان. ومن المتوقع أن يقود النجم كريستيانو رونالدو التشكيلة الأساسية، إلى جانب اللاعبين الجدد البارزين بروزوفيتش وفوفانا الذين انضموا في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويأتي تشكيل النصر المتوقع ضد باريس سان جيرمان كالتالي:

حراسة المرمى: نواف العقيدي



خط الدفاع: جيسلان كونان - عبد الإله العمري - علي لاجامي - سلطان الغنام



خط الوسط: سيكو فوفانا - مارسيلو بروزوفيتش- عبد الرحمن غريب - أنديرسون تاليسكا - خالد الغنام



الهجوم: كريستيانو رونالدو.

لم يلتحق النجم كيليان مبابي من فريق باريس سان جيرمان بمعسكر الفريق في اليابان، وتم استبعاده، وسيكون من بين الغائبين البارزين عن مباراة النصر.

من المتوقع أن يقود المدرب الجديد لفريق باريس سان جيرمان، لويس إنريكي، عددًا من التعاقدات الجديدة، بما في ذلك ماركو أسينسيو وميلان شكرينيار، اللذان سيرحب بهما بعد قدومهما من ريال مدريد والإنتر على التوالي.

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تقدم اليوم مباراة ودية بين النادي السعودي النصر ونادي باريس سان جيرمان الفرنسي في إطار استعداد الفريقين للموسم الجديد 2023-2024. تقام المباراة في اليابان ضمن بطولة اليابان الدولية لكرة القدم، ومن المتوقع أن يحضرها جماهير كبيرة لمشاهدة نجوم الفريقين يتنافسون على الفوز.

بث مباشر مباراة النصر وباريس سان جيرمان

يسعى النصر للاستفادة من هذه المباراة لتحسين أدائه والتأقلم مع أسلوب اللعب الفرنسي بقيادة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو. ويأمل الفريق في تحقيق الفوز في هذه المباراة والحصول على ثقة الجماهير واللاعبين.

من جانبه، يسعى نادي باريس سان جيرمان لتحقيق الفوز وبناء الثقة للموسم الجديد، وسيتم الاعتماد على نجوم الفريق الذين يتميزون بالمهارة والقدرة على تسجيل الأهداف.

تأتي هذه المباراة في إطار معسكر النصر الصيفي الثاني في اليابان، حيث سيواجه الفريق أيضًا نادي إنتر الإيطالي في مباراة ودية أخرى في البطولة. ومن المتوقع أن يقود كريستيانو رونالدو التشكيلة الأساسية للنصر في هذه المباراة، بجانب اللاعبين الجدد البارزين بروزوفيتش وفوفانا.

من جانبه، يواجه نادي باريس سان جيرمان غياب النجم كيليان مبابي في هذه المباراة، حيث لم يلتحق بالفريق في معسكره في اليابان، وتم استبعاده من التشكيلة.

تشهد المباراة منافسة قوية بين الفريقين، ويتوقع أن يقدم كل منهما أداءً جيدًا في الملعب. وسيكون للجماهير الفرصة لمشاهدة بعض النجوم العالميين يتنافسون على الملعب، مما يجعل هذه المباراة واحدة من أكثر المباريات المنتظرة في الصيف.

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يستكمل النصر بطولته في اليابان بمباراة ضد نادي إنتر الإيطالي، وسيسعى الفريق لتحقيق الفوز في هذه المباراة أيضًا، لتحسين أدائه والحصول على المزيد من الثقة قبل بدء الموسم الجديد. وبما أن البطولة تحمل جائزة مالية قيمتها ستة ملايين يورو، فإن الفريقين سيسعون لتحقيق الفوز والحصول على هذه الجائزة المالية الهامة.

يأتي هذا اللقاء في إطار استعداد الفريقين للموسم الجديد، ويعتبر فرصة جيدة للاعبين للتأقلم مع بعضهم البعض وقياس قدراتهم ومهاراتهم. ومن المتوقع أن يقدم اللاعبون أداءًا قويًا في الملعب، وسيتابع الجمهور بشغف هذه المباراة الرائعة.

يعد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أحد أبرز اللاعبين الذين سيشاركون في هذه المباراة، ومن المتوقع أن يقود فريقه بكل قوة ومهارة. ويتوقع أن يلعب اللاعبون الجدد بروزوفيتش وفوفانا أدوارًا هامة في هذه المباراة، وسيسعون لإثبات أنفسهم وإبهار الجماهير.

من جانبه، سيعتمد نادي باريس سان جيرمان على نجومه العالميين في هذه المباراة، ومن المتوقع أن يقدم اللاعبون أداءًا رائعًا في الملعب. وسيتم الاعتماد على مهارات اللاعبين الجدد مثل ميلان شكرينيار وماركو أسينسيو لتحقيق الفوز في هذه المباراة.

يعد هذا اللقاء فرصة للفريقين لتحسين أدائهما وقياس قدراتهما قبل بدء الموسم الجديد. ويأمل الجمهور في مشاهدة مباراة شيقة ومثيرة بين نادي النصر ونادي باريس سان جيرمان، مع تحقيق الفريق الفائز للفوز والحصول على الجائزة المالية الضخمة في بطولة اليابان الدولية لكرة القدم.