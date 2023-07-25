بث مباشر مباراة النصر يلا شوت: مشاهدة مباراة النصر وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم يلا شوت

مشاهدة مباراة النصر وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم يلا شوت

مشاهدة مباراة النصر وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم يلا شوت، توجهت الأندية الأوروبية قبل عدة أيام إلى معسكرات الاستعداد استعدادًا لبدء الموسم الكروي الجديد 2023/2024. وذلك من خلال خوض بعض المباريات الودية القوية للتحضير الكامل. ومن بين هذه المباريات، تُعتبر مباراة فريق النصر السعودي ضد فريق باريس سان جيرمان الفرنسي واحدة من أهمها.

موعد مباراة بين النصر وباريس سان جيرمان

تستعد فريق النصر حاليًا لمواجهة فريق باريس سان جيرمان في يوم الثلاثاء الموافق 25 يوليو، حيث ستقام مباراة ودية تجمع الفريقين، وذلك في إطار استعداد الأندية للموسم الجديد 2023/2024.

وستُلعب مُباراة فريق النصر ضد فريق باريس سان جيرمان، اليوم في مباراة ودية تجمع بينهما، ضمن استعدادات الفرق للموسم الجديد، في تمام الساعة الواحدة وتلت بتوقيت القاهرة، على ملعب ناجاي في اليابان.

تنقل القنوات المباراة بين باريس سان جيرمان والنصر.

سيتم بث المباراة بين فريق النصر وباريس سان جيرمان اليوم في المباراة الودية التي تجمع بينهما وذلك ضمن استعدادات الفرق للموسم الجديد. ستكون المباراة متاحة على قناة بي إن سبورتس 2 اتش دي وسيتم التعليق عليها بصوت حسن العيدروس.

بعد فترة قليلة، سيتواجه الفريق السعودي باريس سان جيرمان في مباراة ودية ضمن استعداداتهما للموسم الجديد. ستكون هذه المباراة فرصة للاعبين الجدد للفريق للتكيف والتأقلم قبل بداية الموسم. ستوضح "بوابة الفجر" جميع تفاصيل هذه اللقاء المنتظرة.

تشكيل النصر السعودي المتوقع أمام باريس سان جيرمان

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: جيسلان كونان، عبد الإله العمري، علي لاجام، سلطان الغنام.

خط الوسط: سيكو فوفانا، مارسيلو بروزوفيتش، عبد الرحمن غريب، أنديرسون تاليسكا، خالد الغنام.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو.

بث مباشر مباراة باريس سان جيرمان والنصر

تجري مباراة النصر وباريس اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الواحدة و20 دقيقة ظهرًا، حسب التوقيت في القاهرة ومكة والكويت ولبنان وقطر. ستقام المباراة في استاد ناجاي في مدينة أوساما باليابان، وتأتي ضمن استعدادات الفريق للمنافسات في الموسم الجديد في مختلف البطولات.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر وباريس سان جيرمان | اضغط هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر وباريس سان جيرمان | اضغط هنـــا

يتطلع لاعبو النصر إلى الانتصار على باريس سان جيرمان كإعداد جيد يكشف عن مستوى الفريق، الذي سيشارك في مسابقات العالمية الموسم القادم، وذلك بعد قوة التعزيزات التي تمت إضافتها إلى صفوف النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

تتكفل قناة الكويت الرياضية المفتوحة بنقل مباراة النصر وباريس سان جيرمان مباشرة اليوم، من خلال بثها على القناة الفضائية على قمر النايل سات، بهدف تجعل مشاهدة الجمهور العربي للمباراة المنتظرة أكثر سهولة.

تساءل الكثيرون عن التردد الذي ستنقل عليه مباراة النصر اليوم أمام باريس سان جيرمان، وبمبادرة من موقع نجوم مصرية، قمنا بتجهيز تردد قناة الكويت الرياضية.