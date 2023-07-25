“ظهرت الآن ” رابط نتيجة الثانوية العامة ليبيا 2023 الدور الأول عبر موقع منظومة الامتحانات

نتيجة الثانوية العامة ليبيا 2023، تعيش العديد من الأسر الليبية في هذه اللحظات توترًا وقلقًا في انتظار إعلان نتيجة الدور الأول لشهادة الثانوية العامة لعام 2023. وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم الليبية عن موعد إعلان النتائج لامتحانات الدور الأول لشهادة الثانوية لجميع التخصصات. ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن النتائج خلال الساعات القليلة القادمة. وقد كشف المكتب الإعلامي للوزارة عن عقد المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان نتائج اجتياز المرحلة الثانوية والذي سيعقد يوم الثلاثاء الموافق 25 يوليو 2023. سنستعرض في السطور التالية جميع التفاصيل حول كيفية الاستعلام عن النتيجة.

موعد إعلان نتيجة الثانوية الليبية 2023؟

أعلنت وزارة التربية والتعليم في ليبيا أن نتائج الشهادة الثانوية لعام 2023 في الدور الأول ستُعلن بشكل رسمي يوم الثلاثاء الموافق 25 يوليو. ستبدأ فعاليات المؤتمر الصحفي في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت ليبيا، وتدعو جميع وسائل الإعلام لحضوره للإعلان عن نسبة النجاح لهذا العام الدراسي، وأيضًا الإعلان الرسمي عن أسماء الطلاب الأوائل في الشهادة الثانوية. لذلك، تزداد عمليات البحث بشكل واضح للاستفسار عن النتيجة وكيفية الحصول عليها من خلال المواقع الرسمية. يجدر بالذكر أن جملة الطلاب الذين تقدموا لأداء امتحانات الشهادة الثانوية بلغت 123491 طالبًا وطالبة في جميع المحافظات الليبية.

كيف يمكننا الاطلاع على نتيجة الشهادة الثانوية لليبيا لعام 2023؟

بالنسبة لطريقة الاستعلام عن نتائج امتحانات الشهادة الثانوية في ليبيا لعام 2023، يمكن القيام بها من خلال زيارة موقع منظومة نتائج الامتحانات الليبية التابع لوزارة التربية والتعليم. بإمكان جميع طلاب الشهادة الثانوية في جميع الفروع العلمية والأدبية والدينية الحصول على النتيجة عن طريق اتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول عبر موقع منظومة نتائج الامتحانات الليبية.

كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب.

كتابة رقم القيد.

الضغط على عرض الدرجات.

بمجرد إعلان اعتماد النتيجة، سيتم تفعيل الرابط، حيث يستطيع جميع الطلاب والطالبات الحصول على النتائج عن طريق اتباع الخطوات التالية، ونتمنى للجميع النجاح والتفوق.

وأكدت وزارة التربية والتعليم في ليبيا أن نتائج الشهادة الثانوية لعام 2023 في الدور الأول ستُعلن بشكل رسمي يوم الثلاثاء الموافق 25 يوليو، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي سيُعقد في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت ليبيا. وسيتم الإعلان عن نسبة النجاح لهذا العام الدراسي، وأيضًا الإعلان الرسمي عن أسماء الطلاب الأوائل في الشهادة الثانوية.

وفي ظل هذا الانتظار، يزداد الطلب على المواقع الرسمية للاستعلام عن النتيجة، ومن المتوقع أن يتم إعلان النتائج بالتزامن مع إطلاق النتائج على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم في ليبيا، ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن النتائج بإدخال رقم الجلوس والرقم السري على الموقع الرسمي، وسيتمكن الطلاب الذين يحصلون على درجات مرتفعة من الاحتفاظ بالنسخة الورقية من النتيجة في المدارس التي أدوا فيها الامتحانات.